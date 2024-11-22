Пять летних топ-новичков клубов АПЛ, которые не оправдывают инвестиций

Летнее трансферное окно очень любят болельщики. В этот период команды совершают большое число кадровых перестановок: полноценных покупок, арендных соглашений, переводов на уровень выше вчерашних юниоров. Больше всего фанаты радуются, когда их любимый клуб тратит солидные деньги на подписание качественных футболистов с хорошей репутацией. Это позволяет ждать улучшения результатов, надеяться на новые титулы и трофеи, но… Далеко не всегда новички оправдывают ожидания и инвестиции.

Сегодня, во время паузы на матчи национальных сборных, предлагаем вам обсудить пятерку топовых летних новичков клубов АПЛ, которые в сезоне-2024/25 пока и близко не соответствуют тому, ради чего их подписывали…

Федерико Кьеза

Возраст: 27 лет

Гражданство: Италия

Клуб: Ливерпуль

Федерико Кьеза был важной фигурой для Ювентуса в минувшем сезоне, однако летом в туринской команде произошла смена главного тренера. Новый наставник "Старой синьоры" Тьяго Мотта дал понять руководству, что на Кьезу не рассчитывает, и по этой причине вингер де-факто был вынужден экстренно подыскивать себе новый клуб. Таковым стал Ливерпуль, которому еще и удалось выторговать трансфер Федерико по сниженной цене, обеспечив подписание итальянца всего за 12 миллионов евро.

Несмотря на такую низкую, как для нынешнего уровня цен в АПЛ, стоимость перехода, на Кьезу в стане "красных" возлагались существенные надежды. Да и как могло быть иначе, если речь идет о футболисте, который в свое время помог сборной Италии выиграть Евро-2020?

Однако проблемы с физической готовностью пока не позволяют итальянцу продемонстрировать то, ради чего его приглашали в Ливерпуль. Кьеза сыграл лишь 18 минут в рамках одного поединка английской Премьер-лиги, и некоторые болельщики "красных" уже уверены, что их клуб выбросил деньги на ветер, когда соглашался на покупку Федерико из Ювентуса.

Что правда, если верить последним данным из британской прессы, боссы Ливерпуля считают иначе: они все еще уверены, что Кьеза вскоре сможет вернуться на пристойный уровень физической готовности, после чего будет способен помогать "красным" двигаться дальше во всех турнирах, достигая успехов и завоевывая трофеи. Согласитесь, звучит как-то уж чересчур оптимистично…

Кирнан Дьюсбери-Холл

Возраст: 26 лет

Гражданство: Англия

Клуб: Челси

Летом нынешнего года в Челси, как и в Ювентусе, о котором мы вскользь упоминали выше, произошли перемены на тренерском мостике. Новым наставником "синих" стал экс-коуч Лестера Энцо Мареска, который в сезоне-2023/24 выиграл с "лисами" чемпионский титул в Чемпионшипе.

Одной из ключевых фигур для Лестера в Чемпионшипе-2023/24 являлся центральный полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл, записавший в актив 26 результативных действий (12 голов и 14 ассистов) в 44 поединках лиги. Неудивительно, что после своего переезда в Лондон Энцо Мареска выразил желание перетянуть с собой и кого-то из экс-подопечных. Договориться с Лестером по трансферу Дьюсбери-Холла удалось в процессе утомительных переговоров и за весьма внушительную сумму – почти 35 миллионов евро.

Но пока игровое время Дьюсбери-Холла в Челси чересчур ограничено. Он провел суммарно лишь 43 минуты в 3 поединках в рамках АПЛ, будучи преимущественно задействованным Мареской в играх кубковых турниров – Лиги конференций и Кубка английской лиги. Эта ситуация категорически не устраивает хавбека, и тот намерен вытребовать трансфер в другой клуб уже в ближайшем январе…

Поговаривают, что в подписании Дьюсбери-Холла заинтересована Астон Вилла, которая, в отличие от Челси, выступает на евроарене в самом престижном континентальном турнире – Лиге чемпионов. Очевидно, что если бирмингемцы и осуществят попытку подписания Кирнана, то речь пойдет об аренде с возможностью выкупа, причем сумма последнего будет значительно меньшей, чем та, которую отдал Челси Лестеру – судачат о 20 миллионах…

Никлас Фюллькруг

Возраст: 31 год

Гражданство: Германия

Клуб: Вест Хэм

Getty Images. Никлас Фюллькруг

Никласа Фюллькруга можно назвать таким себе Джейми Варди немецкого разлива, ведь это форвард, который поздно раскрыл свои бомбардирские таланты и заявил о себе на топ-уровне. Славу Фюллькругу принесли два результативных сезона в Вердере (2021/22 и 2022/23), в течение которых Никлас отличился 35 голами в 61 поединке в рамках национальной лиги. Летом 2023-го нападающий за 17 миллионов евро перешел в дортмундскую Боруссию, откуда летом нынешнего года уже за 27 миллионов переехал в Вест Хэм.

В Лондоне от форварда, который в 22 матчах за сборную Германии забил 14 мячей, ждали многого, и это вполне логично, но…Сыграв лишь 63 минуты в трех стартовых турах чемпионата и не отличившись ни одним результативным действием, Фюллькруг угодил в лазарет с воспалением ахиллового сухожилия и пока неясно, когда же ему удастся вновь вернуться на поле.

Конечно, ставить крест на 31-летнем немце в АПЛ еще слишком рано, но его дебют на Туманном Альбионе оказался далеко не таким феерическим и результативным, как предполагалось…

Эдди Нкетиа

Возраст: 25 лет

Гражданство: Англия

Клуб: Кристал Пэлас

Getty Images. Эдди Нкетиа

Эдди Нкетиа удалось пройти путь от молодежной до первой команды Арсенала, однако там форвард так и не сумел доказать, что достоин места в составе в статусе ключевого исполнителя. Вполне логично, что летом нынешнего года Микель Артета согласился отпустить Нкетиа, по которому поступило рыночное предложение от Кристал Пэлас – на 30 миллионов евро.

Однако в стане "стекольщиков" Нкетиа пока абсолютно не впечатляет, хотя ожидалось, что переход в команду с меньшим уровнем конкуренции поможет Эдди оживить карьеру и найти новый импульс для ее перезагрузки. Пока Нкетиа не может даже забить свой премьерный гол за Кристал Пэлас в АПЛ, хотя провел уже 492 минуты в рамках 7 поединков.

Да и наладить как следует взаимодействие с ключевым центрфорвардом "стекольщиков" Жан-Филиппом Матета у Эдди не получается, из-за чего обоих критикуют как СМИ, так и фанаты, но Нкетиа все равно достается больше, ведь он дал Кристал Пэлас значительно меньше, чем француз, который за три с половиной года в этом клубе наколотил 34 мяча и отдал 7 результативных передач в 120 официальных матчах.

Джошуа Зиркзе

Возраст: 23 года

Гражданство: Нидерланды

Клуб: Манчестер Юнайтед

Getty Images. Джошуа Зиркзее

В 42,5 миллиона евро летом 2024-го обошелся казне Манчестер Юнайтед трансфер нидерландского центрфорварда Джошуа Зиркзе из итальянской Болоньи. В минувшем сезоне Серии А нападающий отличился 11 забитыми мячами в 34 поединках, чем существенно помог своей команде продемонстрировать исторический результат – финишировать на пятом месте и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Дебют за Манчестер Юнайтед для Зиркзе выдался просто сказочным. В первом туре АПЛ-2024/25 форвард вышел на замену на 61-й минуте в поединке против Фулхэма, и спустя 27 минут отличился своим первым забитым мячом в футболке «красных дьяволов», попутно принеся своей команде минимальную победу – 1:0. Такое начало давало фанатам МЮ надежду, что их клуб наконец-то получил форварда, который по результативности может быть не хуже прежних кумиров Олд Траффорд вроде Руда ван Нистелроя или Уэйна Руни, но…

Получив больше игрового времени Зиркзе так и не конвертировал доверие тренерского штаба в забитые мячи, и очень скоро стал лишь игроком ротации. А его гол в ворота Фулхэма все еще остается единственным для Джошуа в текущем сезоне АПЛ, причем нидерландец поучаствовал уже в 11 поединках, проведя на поле в общей сложности 430 минут.

Очевидно, что приход на тренерский мостик МЮ португальца Рубена Аморима может стать прекрасной возможностью для Зиркзе, чтобы изменить ситуацию, впрочем, пока говорить об этом с уверенностью вряд ли стоит, так как по данным инсайдеров новый коуч не слишком-то и рассчитывает на Джошуа. Поговаривают даже, что в январе нидерландец может покинуть Олд Траффорд и вернуться в Италию, где есть целый ряд команд, желающих подписать экс-голеадора Болоньи на правах аренды.

Текст: meta.ua