«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии:

«Жребий – это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. В плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).