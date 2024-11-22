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  4. «Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
Лига наций
22 ноября 2024, 16:58 |
2470
4

«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Украины воспринимает матчи против Бельгии как возможность сделать шаг вперед

22 ноября 2024, 16:58 |
2470
4
«Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «сине-желтым» досталась сборная Бельгии:

«Жребий – это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. В плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Умник
Вызвал бы Ярмолу и Степу. Для прощания со сборной.
Круто было бы. И соперник хороший, и по сути нечего терять.
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Лига
Будет не просто говоришь если бы вылетели в группу С с тобой супер тренером и с фарерами или сан марино играть было бы тоже не просто, так что ждём победы над Бельгией на изи
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