ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером», опроверг информацию из СМИ о своем желании уйти из французского клуба, что связано с неудовлетворительными результатами команды.

«После «Осера» я не использовал резких слов. Я просто взял на себя ответственность. На «Велодроме» мы сыграли пять матчей: одна победа, две ничьи и два поражения. Я беру на себя эту ответственность. Если вы думаете, что я уйду в отставку и желаю этого, то очень хочу подчеркнуть, что я не убегаю. Я остаюсь здесь, я не сбежал из «Шахтера», даже когда путин начал бомбить Киев. Я верю в этот проект «Марселя», в игроков, которых тренирую. Я никуда не уйду», – заявил итальянский тренер.

Напомним, Де Дзерби возглавил «Шахтер» перед началом сезона-2021/22, однако из-за начала полномасштабной фазы войны против россии розыгрыш чемпионата Украины тогда так и не был доведен до конца, а многие легионеры, к которым впоследствии присоединился и тренер, покинули стан «горняков».