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  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»
Франция
22 ноября 2024, 17:10 |
726
1

ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»

Итальянский тренер пожелал показать французским болельщикам стойкость своего характера

22 ноября 2024, 17:10 |
726
1
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»
x.com/TeamOM_Officiel. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером», опроверг информацию из СМИ о своем желании уйти из французского клуба, что связано с неудовлетворительными результатами команды.

«После «Осера» я не использовал резких слов. Я просто взял на себя ответственность. На «Велодроме» мы сыграли пять матчей: одна победа, две ничьи и два поражения. Я беру на себя эту ответственность. Если вы думаете, что я уйду в отставку и желаю этого, то очень хочу подчеркнуть, что я не убегаю. Я остаюсь здесь, я не сбежал из «Шахтера», даже когда путин начал бомбить Киев. Я верю в этот проект «Марселя», в игроков, которых тренирую. Я никуда не уйду», – заявил итальянский тренер.

Напомним, Де Дзерби возглавил «Шахтер» перед началом сезона-2021/22, однако из-за начала полномасштабной фазы войны против россии розыгрыш чемпионата Украины тогда так и не был доведен до конца, а многие легионеры, к которым впоследствии присоединился и тренер, покинули стан «горняков».

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Марсель российско-украинская война бомбардировки владимир путин (х..ло) Киев
Алексей Сливченко Источник: So Foot
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Falko
Кроти, хто стежив, Зебрі взагалі був ув Україні хоч раз після 24 лютого 2022? А то в нас тут ще один Боневтік намалювався.
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