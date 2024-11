Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если я являюсь проблемой – я уйду»

Главный тренер «Марселя» и экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби выразил готовность покинуть французскую команду, после домашнего поражения от «Осера» (1:3):

«Я должен взять на себя ответственность за это домашнее поражение. У нас есть трудности на дому, это понятно. Я не знаю, это нехватка мужества или личности.Я приехал сюда, потому что я хотел пережить этот опыт. Если я являюсь проблемой – я уйду. Деньги для меня ничто, остальное меня не волнует. Меня не интересует. Я не хочу оправдываться и говорить чепухи, я должен смотреть в глаза».

Подопечные Де Дзерби, имея в своем активе 20 очков, идут на 2-е место в Лиге 1.

"If the problem is me, I'm ready to leave" 😳



Ex-Brighton manager Roberto De Zerbi has threatened to quit Marseille after just five months in chargehttps://t.co/21nEpicvkL pic.twitter.com/G7qeNBZSjB