Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если я являюсь проблемой – я уйду»
Франция
09 ноября 2024, 17:26 |
765
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если я являюсь проблемой – я уйду»

Экс-наставник «Шахтера» готов покинуть «Марсель»

09 ноября 2024, 17:26 |
765
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если я являюсь проблемой – я уйду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Марселя» и экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби выразил готовность покинуть французскую команду, после домашнего поражения от «Осера» (1:3):

«Я должен взять на себя ответственность за это домашнее поражение. У нас есть трудности на дому, это понятно. Я не знаю, это нехватка мужества или личности.Я приехал сюда, потому что я хотел пережить этот опыт. Если я являюсь проблемой – я уйду. Деньги для меня ничто, остальное меня не волнует. Меня не интересует. Я не хочу оправдываться и говорить чепухи, я должен смотреть в глаза».

Подопечные Де Дзерби, имея в своем активе 20 очков, идут на 2-е место в Лиге 1.

По теме:
ВИДЕО. Фиаско для Де Дзерби. Марсель дома получил по зубам от Осера
Игрок, обвиненный в насилии, вывел команду на второе место в Лиге 1
Марсель под руководством Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ
Роберто Де Дзерби Марсель Осер Лига 1 (Франция)
Іван Распутін Источник: The Mirror
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09 ноября 2024, 16:33 2
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги

Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09 ноября 2024, 04:45 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09.11.2024, 15:19
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Бокс | 08.11.2024, 17:42
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Футбол | 08.11.2024, 22:51
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 276
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
07.11.2024, 20:36 2
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 5
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49
Бокс
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем