ВИДЕО. Фиаско для Де Дзерби. Марсель дома получил по зубам от Осера
Пропустив 3 мяча, хозяева ответили лишь голом Мейсона Гринвуда с пенальти
В матче 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» уступил «Осеру» со счетом 1:3.
Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», потерпела неожиданное домашнее поражение.
Гостям победу принесли голы Лассина Синайоко, Гаэтана Перрена и Хамеда Траоре в первые 45 минут игры.
Во втором тайме хозяева ответили только голом Мэйсона Гринвуда с пенальти.
«Марсель» и «Монако» с 20 очками делят 2-е место после ПСЖ (26 балла), а «Осер» с 16 очками входит в топ-6.
Лига 1. 11-й тур, 8 ноября
Марсель – Осер – 1:3
Голы: Гринвуд, 65 (пен) – Синайоко, 10, Перрен, 43, Траоре, 45
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