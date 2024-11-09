ВИДЕО. Фиаско для Де Дзерби. Марсель дома получил по зубам от Осера

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» уступил «Осеру» со счетом 1:3.

Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», потерпела неожиданное домашнее поражение.

Гостям победу принесли голы Лассина Синайоко, Гаэтана Перрена и Хамеда Траоре в первые 45 минут игры.

Во втором тайме хозяева ответили только голом Мэйсона Гринвуда с пенальти.

«Марсель» и «Монако» с 20 очками делят 2-е место после ПСЖ (26 балла), а «Осер» с 16 очками входит в топ-6.

Лига 1. 11-й тур, 8 ноября

Марсель – Осер – 1:3

Голы: Гринвуд, 65 (пен) – Синайоко, 10, Перрен, 43, Траоре, 45

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