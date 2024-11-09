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Чемпионат Франции
Марсель
08.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Осер
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Франция
09 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:06
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ВИДЕО. Фиаско для Де Дзерби. Марсель дома получил по зубам от Осера

Пропустив 3 мяча, хозяева ответили лишь голом Мейсона Гринвуда с пенальти

09 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:06
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0
ВИДЕО. Фиаско для Де Дзерби. Марсель дома получил по зубам от Осера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» уступил «Осеру» со счетом 1:3.

Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», потерпела неожиданное домашнее поражение.

Гостям победу принесли голы Лассина Синайоко, Гаэтана Перрена и Хамеда Траоре в первые 45 минут игры.

Во втором тайме хозяева ответили только голом Мэйсона Гринвуда с пенальти.

«Марсель» и «Монако» с 20 очками делят 2-е место после ПСЖ (26 балла), а «Осер» с 16 очками входит в топ-6.

Лига 1. 11-й тур, 8 ноября

Марсель – Осер – 1:3

Голы: Гринвуд, 65 (пен) – Синайоко, 10, Перрен, 43, Траоре, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Осер).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Осер).
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Роберто Де Дзерби Марсель Осер чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Лига 1 (Франция) Мейсон Гринвуд Хамед Траоре
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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