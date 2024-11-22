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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:33
805
0

Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному

У игрока сборной Украины одна из самых маленьких зарплат в клубе

22 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:33
805
0
Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ «Александрия» ведет переговоры с полузащитником Иваном Калюжным о новом контракте. Руководство клуба предлагает 26-летнему игроку, который стал вызываться в национальную команду, увеличить зарплату в два раза.

По нашей информации, сейчас Калюжный получает около 6 тысяч долларов в месяц. Это одна из самых маленьких зарплат в клубе среди игроков основного состава.

Сейчас игрок взял время на размышления. Пока предложений по трансферу Калюжного в клуб не поступало. Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее была информация, что «Шахтер» заинтересован в подписании контракта с Калюжным.

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Иван Калюжный Александрия инсайд
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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