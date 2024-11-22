Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ «Александрия» ведет переговоры с полузащитником Иваном Калюжным о новом контракте. Руководство клуба предлагает 26-летнему игроку, который стал вызываться в национальную команду, увеличить зарплату в два раза.

По нашей информации, сейчас Калюжный получает около 6 тысяч долларов в месяц. Это одна из самых маленьких зарплат в клубе среди игроков основного состава.

Сейчас игрок взял время на размышления. Пока предложений по трансферу Калюжного в клуб не поступало. Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее была информация, что «Шахтер» заинтересован в подписании контракта с Калюжным.