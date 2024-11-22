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Лига наций
22 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:39
447
0

Иван ГЕЦКО: «Не считаю бельгийцев фаворитами»

Бывший форвард сборной Украины о противостоянии сине-желтых с бельгийцами

22 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:39
447
0
Иван ГЕЦКО: «Не считаю бельгийцев фаворитами»
Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки раунда плей-офф Лиги наций по футболу, где подопечные Сергея Реброва будут выяснять отношения с бельгийцами:

«На мой взгляд, это нормальный жребий для украинской сборной. Потому что если ты хочешь совершенствоваться, то следует доказывать свою силу в противостояниях именно с таким именитым оппонентом.

Да, бельгийцы выше в табели о рангах, но я не считаю их фаворитами. Во-первых, эта сборная в последнее время переживает спад, во-вторых, противостояние с соперником такого уровня будет служить для украинцев дополнительным раздражителем сыграть через не могу, в-третьих, пожалуй, мячом чаще будут владеть подопечные Доменико Тедеско, но тогда у наших ребят будет возможность воспользоваться своим грозным «оружием» – контрвыпадами.

Убежден, что все в первую очередь будет зависеть от украинской сборной. Если продемонстрирует неуступчивость, максимальный настрой, скоростные качества, то ее шансы склонить чаши весов в свою сторону заметно возрастут.

Напомним, что украинская сборная в первом матче – 20 марта будет в роли номинального хозяина, а ответный матч состоится в Бельгии 23 марта.

Ранее главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «дьяволам» досталась сборная Украины.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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