Иван ГЕЦКО: «Не считаю бельгийцев фаворитами»

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки раунда плей-офф Лиги наций по футболу, где подопечные Сергея Реброва будут выяснять отношения с бельгийцами:

«На мой взгляд, это нормальный жребий для украинской сборной. Потому что если ты хочешь совершенствоваться, то следует доказывать свою силу в противостояниях именно с таким именитым оппонентом.

Да, бельгийцы выше в табели о рангах, но я не считаю их фаворитами. Во-первых, эта сборная в последнее время переживает спад, во-вторых, противостояние с соперником такого уровня будет служить для украинцев дополнительным раздражителем сыграть через не могу, в-третьих, пожалуй, мячом чаще будут владеть подопечные Доменико Тедеско, но тогда у наших ребят будет возможность воспользоваться своим грозным «оружием» – контрвыпадами.

Убежден, что все в первую очередь будет зависеть от украинской сборной. Если продемонстрирует неуступчивость, максимальный настрой, скоростные качества, то ее шансы склонить чаши весов в свою сторону заметно возрастут.

Напомним, что украинская сборная в первом матче – 20 марта будет в роли номинального хозяина, а ответный матч состоится в Бельгии 23 марта.

Ранее главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «дьяволам» досталась сборная Украины.