Суперфорвард для Мудрика. Челси нашел две альтернативы Осимхену

Руководство «Челси» нашло альтернативу трансферу Виктора Осимхена в страйкере «Брайтона» Эване Фергюсоне и нападающем «Ипсвича» Лиаме Делапе, сообщает ESPN.

Игра Николаса Джексона в этом сезоне поразила, но в клубе не уверены в том, что Кристофер Нкунку останется в клубе надолго. «Синие» внимательно следят за обоими нападающими, ибо сомневаются в возможном подписании Осимхена. Вероятно, Мудрик получит нового партнера в линии атаки.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол. Лиам Делап в этом сезоне сыграл 12 матчей за «Ипсвич», забил 6 голов и отдал 1 ассист.

«Челси» не горит желанием отпускать Мудрика.