Суперфорвард для Мудрика. Челси нашел две альтернативы Осимхену
Лиам Делап и Эван Фергюсон, по мнению руководства «синих», могут заменить трансфер Осимхена
Руководство «Челси» нашло альтернативу трансферу Виктора Осимхена в страйкере «Брайтона» Эване Фергюсоне и нападающем «Ипсвича» Лиаме Делапе, сообщает ESPN.
Игра Николаса Джексона в этом сезоне поразила, но в клубе не уверены в том, что Кристофер Нкунку останется в клубе надолго. «Синие» внимательно следят за обоими нападающими, ибо сомневаются в возможном подписании Осимхена. Вероятно, Мудрик получит нового партнера в линии атаки.
В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол. Лиам Делап в этом сезоне сыграл 12 матчей за «Ипсвич», забил 6 голов и отдал 1 ассист.
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