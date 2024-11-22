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Англия
22 ноября 2024, 17:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:38
473
0

Суперфорвард для Мудрика. Челси нашел две альтернативы Осимхену

Лиам Делап и Эван Фергюсон, по мнению руководства «синих», могут заменить трансфер Осимхена

22 ноября 2024, 17:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 17:38
473
0
Суперфорвард для Мудрика. Челси нашел две альтернативы Осимхену
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Руководство «Челси» нашло альтернативу трансферу Виктора Осимхена в страйкере «Брайтона» Эване Фергюсоне и нападающем «Ипсвича» Лиаме Делапе, сообщает ESPN.

Игра Николаса Джексона в этом сезоне поразила, но в клубе не уверены в том, что Кристофер Нкунку останется в клубе надолго. «Синие» внимательно следят за обоими нападающими, ибо сомневаются в возможном подписании Осимхена. Вероятно, Мудрик получит нового партнера в линии атаки.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол. Лиам Делап в этом сезоне сыграл 12 матчей за «Ипсвич», забил 6 голов и отдал 1 ассист.

«Челси» не горит желанием отпускать Мудрика.

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Данііл Киріяка Источник: ESPN
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