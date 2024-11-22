Чего хотят «синие»? «Челси» готов расстаться с Мудриком при одном условии

Украинский вингер Михаил Мудрик все же может покинуть лондонский «Челси» в январе 2025 года.

Как сообщает Football Insider, «синие» не хотели бы отпускать 23-летнего игрока ближайшей зимой, так как по-прежнему в него верят.

Однако отмечается, что «Челси» может разрешить украинцу уйти, если переход будет осуществлен на условиях лондонского клуба.

При этом «синие» намерены дать Мудрику шанс проявить себя в ближайших матчах, а главный тренер команды Энцо Мареска отводит ему ключевую роль в кубковых турнирах.