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Англия
22 ноября 2024, 14:46 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:47
1946
0

Чего хотят «синие»? «Челси» готов расстаться с Мудриком при одном условии

Лондонский клуб все еще не хочет отпускать украинца

22 ноября 2024, 14:46 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:47
1946
0
Чего хотят «синие»? «Челси» готов расстаться с Мудриком при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Михаил Мудрик все же может покинуть лондонский «Челси» в январе 2025 года.

Как сообщает Football Insider, «синие» не хотели бы отпускать 23-летнего игрока ближайшей зимой, так как по-прежнему в него верят.

Однако отмечается, что «Челси» может разрешить украинцу уйти, если переход будет осуществлен на условиях лондонского клуба.

При этом «синие» намерены дать Мудрику шанс проявить себя в ближайших матчах, а главный тренер команды Энцо Мареска отводит ему ключевую роль в кубковых турнирах.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ Энцо Мареска
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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