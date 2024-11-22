ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?
Арне Слот подарил фанатам повод для насмешек из-за своего акцента
По социальной сети Twitter распространяется видео, на котором главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот во время пресс-конференции называет «Манчестер Сити» словом «Shitty», что в переводе с английского означает «дерьмовый» и очень часто используется по отношению к «горожанам» со стороны хейтеров из-за созвучности со словом «City».
Очевидно, что оговорка коуча произошла непреднамеренно и была вызвана его специфическим акцентом, но от этого этот эпизод не становится менее забавным для болельщиков.
На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги с 28 очками в 11 матчах и имеет отрыв от «Ман Сити» в размере 5 баллов.
ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?
Did Slot just called them “shitty” 😭😭😭— Braden 🇳🇱 (@Braden_LFC) November 22, 2024
pic.twitter.com/BzjCD6l2k4
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