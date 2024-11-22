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  4. ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?
Англия
22 ноября 2024, 15:26 |
762
0

ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?

Арне Слот подарил фанатам повод для насмешек из-за своего акцента

22 ноября 2024, 15:26 |
762
0
ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

По социальной сети Twitter распространяется видео, на котором главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот во время пресс-конференции называет «Манчестер Сити» словом «Shitty», что в переводе с английского означает «дерьмовый» и очень часто используется по отношению к «горожанам» со стороны хейтеров из-за созвучности со словом «City».

Очевидно, что оговорка коуча произошла непреднамеренно и была вызвана его специфическим акцентом, но от этого этот эпизод не становится менее забавным для болельщиков.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги с 28 очками в 11 матчах и имеет отрыв от «Ман Сити» в размере 5 баллов.

ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?

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Арне Слот Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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