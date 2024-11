По социальной сети Twitter распространяется видео, на котором главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот во время пресс-конференции называет «Манчестер Сити» словом «Shitty», что в переводе с английского означает «дерьмовый» и очень часто используется по отношению к «горожанам» со стороны хейтеров из-за созвучности со словом «City».

Очевидно, что оговорка коуча произошла непреднамеренно и была вызвана его специфическим акцентом, но от этого этот эпизод не становится менее забавным для болельщиков.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги с 28 очками в 11 матчах и имеет отрыв от «Ман Сити» в размере 5 баллов.

ВИДЕО. Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити «дерьмом». Как это произошло?

Did Slot just called them “shitty” 😭😭😭



pic.twitter.com/BzjCD6l2k4