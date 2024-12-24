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24 декабря 2024, 04:35 |
370
0

ФОТО. Леманн очаровала поклонников своим отдыхом и формами

Звезда женского футбола отправилась в кратковременный отпуск

24 декабря 2024, 04:35 |
370
0
ФОТО. Леманн очаровала поклонников своим отдыхом и формами
https://www.instagram.com/alishalehmann7

25-летняя швейцарская футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн поделилась яркими кадрами с отдыха, демонстрируя не только безупречную спортивную форму, но и свой стильный вид.

Алиша, которая является одной из самых известных футболисток мира благодаря своим достижениям на поле и активности в социальных сетях, отправилась на заслуженный отдых после первой половины чемпионата.

Футболистка появилась в стильном купальнике, который сразу привлек внимание ее поклонников. В комментариях к публикациям поклонники восхищались ее фигурой.

Алиша Леманн не впервые вызывает восхищение поклонников своей активностью вне поля.

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Алиша Леманн lifestyle Ювентус чемпионат Италии по футболу женская сборная Швейцарии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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