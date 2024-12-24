ФОТО. Леманн очаровала поклонников своим отдыхом и формами
Звезда женского футбола отправилась в кратковременный отпуск
25-летняя швейцарская футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн поделилась яркими кадрами с отдыха, демонстрируя не только безупречную спортивную форму, но и свой стильный вид.
Алиша, которая является одной из самых известных футболисток мира благодаря своим достижениям на поле и активности в социальных сетях, отправилась на заслуженный отдых после первой половины чемпионата.
Футболистка появилась в стильном купальнике, который сразу привлек внимание ее поклонников. В комментариях к публикациям поклонники восхищались ее фигурой.
Алиша Леманн не впервые вызывает восхищение поклонников своей активностью вне поля.
Unbalanced season 🤪🤐 pic.twitter.com/gQ0dQzcNhd— Alisha Lehmann (@lishalehmann) December 23, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды встречались в 17-м туре АПЛ
Тедди Атлас полностью поддержал решение судей