Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кризис без Аморима. Спортинг планирует уволить главного тренера
Португалия
24 декабря 2024, 04:20 |
89
0

Кризис без Аморима. Спортинг планирует уволить главного тренера

Жоау Перейра работает с командой чуть больше месяца

24 декабря 2024, 04:20 |
89
0
Кризис без Аморима. Спортинг планирует уволить главного тренера
SCP Sporting. Жоау Перейра

40-летний главный тренер «Спортинга» Жоау Перейра может быть уволен с должности уже в ближайшее время.

Как сообщает издание Record, Перейра, который возглавил команду 11 ноября, не смог наладить игровой процесс.

Встреча тренера с руководством запланирована перед матчем с «Бенфикой» (29 декабря). Известно, что клуб не намерен оставлять Жоау в должности, и встреча будет касаться юридических вопросов по расторжению контракта.

В декабре Жоау Перейра провел 3 матча в чемпионате Португалии, 1 игру в Кубке и еще одну в Лиге чемпионов. Результат: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья.

«Спортингу» придется снова искать нового тренера вместо недавно назначенного.

По теме:
Витория – Насьонал – 2:2. Спасенная ничья. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия осталась без главного тренера
Как там Трубин? Известны оценки за матч Бенфика – Эшторил
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Рубен Аморим отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
Бокс | 23 декабря 2024, 09:29 3
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика

Украинский боксер победил Тайсона Фьюри в реванше, который состоялся в Эр-Рияде

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Футбол | 23 декабря 2024, 18:46 3
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода

Плохие новости для Эрика Рамиреса…

ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Футбол | 23.12.2024, 22:21
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Бокс | 23.12.2024, 13:53
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
Футбол | 24.12.2024, 04:27
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
23.12.2024, 00:23 9
Футбол
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
Лидер Барселоны нашел виновного в поражении каталонцев Атлетико в Ла Лиге
Лидер Барселоны нашел виновного в поражении каталонцев Атлетико в Ла Лиге
22.12.2024, 18:51
Футбол
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
23.12.2024, 13:38 10
Футбол
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
22.12.2024, 08:00 8
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем