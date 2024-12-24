Кризис без Аморима. Спортинг планирует уволить главного тренера

40-летний главный тренер «Спортинга» Жоау Перейра может быть уволен с должности уже в ближайшее время.

Как сообщает издание Record, Перейра, который возглавил команду 11 ноября, не смог наладить игровой процесс.

Встреча тренера с руководством запланирована перед матчем с «Бенфикой» (29 декабря). Известно, что клуб не намерен оставлять Жоау в должности, и встреча будет касаться юридических вопросов по расторжению контракта.

В декабре Жоау Перейра провел 3 матча в чемпионате Португалии, 1 игру в Кубке и еще одну в Лиге чемпионов. Результат: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья.

«Спортингу» придется снова искать нового тренера вместо недавно назначенного.