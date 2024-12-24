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Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
23.12.2024 20:45 – FT 2 : 2
Насьонал
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Португалия
24 декабря 2024, 05:07 |
10
0

Витория – Насьонал – 2:2. Спасенная ничья. Видео голов и обзор матча

Команди зустрічалися у 15-му турі чемпіонату Португалії

24 декабря 2024, 05:07 |
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0
Витория – Насьонал – 2:2. Спасенная ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря команды встречались на стадионе Афонсу Энрикеша.

Уже на 10-й минуте игрок «Насьоналя» Исаак открыл счет в матче. На этот гол в середине тайма ответил результативным ударом Тиаго Силва.

Во втором тайме Нуну Сантос вывел «Виторию» вперед, но радоваться победному результату хозяева не могли.

На 90+3-й минуте Жоау Аурелиу огорчил хозяев и сравнял счет в матче.

«Витория» после этой ничьи осталась на 6-й позиции, а „Насьональ“ пока только 14-й.

Чемпионат Португалии. 15-й тур. 23 декабря

Витория – Насьональ – 2:2

Голы: Тиаго Силва, 23, Сантос, 48, - Исаак, 10, Аурелиу, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоао Аурелиу (Насьонал).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Витория Гимараеш).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Тьягу Силва (Витория Гимараеш).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак (Насьонал).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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