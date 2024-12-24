Витория – Насьонал – 2:2. Спасенная ничья. Видео голов и обзор матча

23 декабря команды встречались на стадионе Афонсу Энрикеша.

Уже на 10-й минуте игрок «Насьоналя» Исаак открыл счет в матче. На этот гол в середине тайма ответил результативным ударом Тиаго Силва.

Во втором тайме Нуну Сантос вывел «Виторию» вперед, но радоваться победному результату хозяева не могли.

На 90+3-й минуте Жоау Аурелиу огорчил хозяев и сравнял счет в матче.

«Витория» после этой ничьи осталась на 6-й позиции, а „Насьональ“ пока только 14-й.

Чемпионат Португалии. 15-й тур. 23 декабря

Витория – Насьональ – 2:2

Голы: Тиаго Силва, 23, Сантос, 48, - Исаак, 10, Аурелиу, 90+3

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