Витория – Насьонал – 2:2. Спасенная ничья. Видео голов и обзор матча
Команди зустрічалися у 15-му турі чемпіонату Португалії
23 декабря команды встречались на стадионе Афонсу Энрикеша.
Уже на 10-й минуте игрок «Насьоналя» Исаак открыл счет в матче. На этот гол в середине тайма ответил результативным ударом Тиаго Силва.
Во втором тайме Нуну Сантос вывел «Виторию» вперед, но радоваться победному результату хозяева не могли.
На 90+3-й минуте Жоау Аурелиу огорчил хозяев и сравнял счет в матче.
«Витория» после этой ничьи осталась на 6-й позиции, а „Насьональ“ пока только 14-й.
Чемпионат Португалии. 15-й тур. 23 декабря
Витория – Насьональ – 2:2
Голы: Тиаго Силва, 23, Сантос, 48, - Исаак, 10, Аурелиу, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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