Обновлены рейтинги АТР и WТА. Как изменили позиции представителей Украины?
Предпоследнее обновление в 2024 году
23 декабря ATP и WTA выпустили обновленные версии рейтингов.
В обоих рейтингах если и были какие-то изменения, то только после 180-й позиции. Первые десятки остались прежними.
Что касается украинок, то в топ-500 позиции поменялись только у Валерии Страховой (к сожалению, у нее есть украинский паспорт) и Катерины Байндл (+2 места).
У украинцев в топ-500 изменений тоже мало: +1 позиция у Виталия Сачко, -6 у Вадима Урсу.
Новый теннисный сезон начнется на неделе 30 декабря. Именно после австралийских серия в рейтингах будут хоть какие-то значительные изменения.
Топ-10 рейтинга АТР
Топ-10 рейтинга WTA
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер победил Тайсона Фьюри в реванше, который состоялся в Эр-Рияде
Михаил Мудрик провалил тест в Лондоне