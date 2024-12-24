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WTA
24 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 04:18
45
0

Обновлены рейтинги АТР и WТА. Как изменили позиции представителей Украины?

Предпоследнее обновление в 2024 году

24 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 04:18
45
0
Обновлены рейтинги АТР и WТА. Как изменили позиции представителей Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря ATP и WTA выпустили обновленные версии рейтингов.

В обоих рейтингах если и были какие-то изменения, то только после 180-й позиции. Первые десятки остались прежними.

Что касается украинок, то в топ-500 позиции поменялись только у Валерии Страховой (к сожалению, у нее есть украинский паспорт) и Катерины Байндл (+2 места).

У украинцев в топ-500 изменений тоже мало: +1 позиция у Виталия Сачко, -6 у Вадима Урсу.

Новый теннисный сезон начнется на неделе 30 декабря. Именно после австралийских серия в рейтингах будут хоть какие-то значительные изменения.

Топ-10 рейтинга АТР

Топ-10 рейтинга WTA

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

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рейтинг ATP рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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