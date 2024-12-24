ФОТО. Одним холостяком меньше. Лидер Кривбасса женится

Нападающий «Кривбасса» Артем Твердохлеб сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне и она ответила «Да!».

24-летний футболист сделал это красиво, запечатлив памятные кадры на фотосессии.

Криворожский клуб присоединился к поздравлениям будущих молодоженов:

«Еще одним холостяком в команде стало меньше! Егор Твердохлеб сделал самый важный шаг в своей жизни, признавшись в любви своей девушке Анне! 💍 И что самое лучшее – она ответила ему заветным ДА! 🥰

Большая семья #ФККривбас желает вам, Егор и Анна, безграничного счастья, гармонии и много радостных моментов на вашем совместном пути. Пусть ваши сердца бьются в унисон, а каждый день будет полон любви и тепла ❤️».

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Егор переживает один из лучших периодов в своей карьере, являясь одним из лучших бомбардиров УПЛ – в его активе 8 голов и уступает он только Ванату (10 голов) и Гуцуляку (9 голов).

Также Твердохлеб дал эксклюзивное интервью нашему сайту, где заявил, что пока ещё не думает о вызове в сборную Украины.