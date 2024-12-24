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  4. Хочет в Реал. Известный француз отклоняет предложения возглавить топ-клубы
Испания
24 декабря 2024, 04:50 |
140
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Хочет в Реал. Известный француз отклоняет предложения возглавить топ-клубы

Зинедин Зидан планирует снова тренировать мадридцев

24 декабря 2024, 04:50 |
140
1
Хочет в Реал. Известный француз отклоняет предложения возглавить топ-клубы
Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний французский специалист Зинедин Зидан продолжает отказывать топ-клубам.

Как сообщает издание Marca, Зидан отказал в начале сезона «Баварии» и «Ювентусу». Впоследствии отрицательный ответ получил и «Манчестер Юнайтед». Также контактировали с Зиданом представители ПСЖ, а также сборные Бразилии и Англии.

Все эти встречи были безуспешными. Более того, сам Зидан сообщил, что хочет тренировать только мадридский «Реал».

Специалист также заявил, что в будущем мог бы стать главным тренером сборной Франции, но до Чемпионата мира эта должность точно будет занята.

Интересно, что тренерский штаб, с которым работал Зидан, уже почти полностью нашел себе работу, поэтому, вероятно, сам Зинедин просто находится в эмоциональном отпуске.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: Marca
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Комментарии 1
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Falko
А я читав, що Зізу відмовив Перецю, сказавши, що Реал для нього вже всьо. І кому тепер вірити в цьому брехливому світі?
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