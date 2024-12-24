Хочет в Реал. Известный француз отклоняет предложения возглавить топ-клубы
Зинедин Зидан планирует снова тренировать мадридцев
52-летний французский специалист Зинедин Зидан продолжает отказывать топ-клубам.
Как сообщает издание Marca, Зидан отказал в начале сезона «Баварии» и «Ювентусу». Впоследствии отрицательный ответ получил и «Манчестер Юнайтед». Также контактировали с Зиданом представители ПСЖ, а также сборные Бразилии и Англии.
Все эти встречи были безуспешными. Более того, сам Зидан сообщил, что хочет тренировать только мадридский «Реал».
Специалист также заявил, что в будущем мог бы стать главным тренером сборной Франции, но до Чемпионата мира эта должность точно будет занята.
Интересно, что тренерский штаб, с которым работал Зидан, уже почти полностью нашел себе работу, поэтому, вероятно, сам Зинедин просто находится в эмоциональном отпуске.
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