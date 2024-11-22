22 ноября на «Парк де Пренс» пройдет матч 12-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Тулузой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне играла под руководством Луиса Энрике, и уже без ушедших возрастных звезд - Неймара, Рамоса и даже Месси. Новый наставник дошел со своими новыми подопечными до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл все возможные титулы во Франции. Но сейчас у него новый вызов: выстроить не менее успешный коллектив без ушедшего со скандалом Мбаппе. Нельзя сказать, что обходится без проблем, которые проявляются в Лиге чемпионов: по сути, случайно выиграв там у Жироны, потом взяли ничью с ПСВ дома при поражении Арсеналу и Атлетико. Но при этом на внутренней арене были ничьи на полях Реймса и Ниццы. В итоге сейчас парижане не просто держатся на первом месте, но и уже нарастили отрыв до 6 очков от ближайшего преследователя, которым снова выступает Монако.

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Тулуза

Клуб в 2022-м году вернулся из второго дивизиона. А потом, удержавшись в Лиге 1, выиграл первый трофей, кубок Франции. Но все равно летом прошлого года назначили нового тренера, Карлоса Мартинеса Новеля. С молодым испанцем дебют в Лиге Европы получился для французов неплохим: они вышли из группы, но потом напоролись на сильную и мотивированную Бенфику. Правда, при этом в новом чемпионате заняли достаточно скромное, 11-е место. Да и сейчас результаты примерно такие же: побед и поражений поровну, по 4. Но при этом провальный старт, с одной победой и 6-ю очками в 8 первых поединках сменились выигрышной полосой: с конца октября получилось последовательно обыграть Монпельке, Ренн и Реймс с общим счетом 6:0. Это позволило вырваться из зоны вылета в середину таблицы.

Статистика личных встреч

При общем доминировании столичного гранда, в прошлом сезоне он отдал 4 очка тефесе. Правда, в Суперкубке оформили Мбаппе и компания 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новые подвиги гостей в Париже. Согласимся и поставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,9).