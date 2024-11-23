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ПСЖ
22.11.2024 22:00 – FT 3 : 0
Тулуза
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Франция
23 ноября 2024, 09:05 |
13
0

ПСЖ – Тулуза – 3:0. Разгром в Париже. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

23 ноября 2024, 09:05 |
13
0
ПСЖ – Тулуза – 3:0. Разгром в Париже. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 12-го тура Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Тулуза».

Поединок состоялся на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Победу одержал «ПСЖ», выиграв 3:0.

Лига 1. 12-й тур. 22 ноября

«ПСЖ» – «Тулуза» – 3:0

Голы: Невеш, 35, Беральдо, 84, Витинья, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Беральдо (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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ПСЖ Тулуза Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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