Франция23 ноября 2024, 09:05 |
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ПСЖ – Тулуза – 3:0. Разгром в Париже. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
23 ноября 2024, 09:05 |
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22 ноября прошел матч 12-го тура Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Тулуза».
Поединок состоялся на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Победу одержал «ПСЖ», выиграв 3:0.
Лига 1. 12-й тур. 22 ноября
«ПСЖ» – «Тулуза» – 3:0
Голы: Невеш, 35, Беральдо, 84, Витинья, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Беральдо (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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