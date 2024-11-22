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ПСЖ
22.11.2024 22:00 – FT 3 : 0
Тулуза
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Франция
22 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:13
83
0

ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест

Вечером 22 ноября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Франции

22 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:13
83
0
ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 ноября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» со счетом 3:0, голы забили Жоау Невеш, Лукас Бералдо и Витинья.

«Монако» дома обыграл «Брест», команды устроили голевой фейерверк (3:2). Дубль у хозяев поля оформил Магнес Аклиуш.

«ПСЖ» с 32 очками лидирует в Лиге 1, далее идут Монако (26), Марсель (20), Лилль (19), Лион (18).

Лига 1. 12-й тур, 22 ноября

ПСЖ – Тулуза – 3:0

Голы: Жоау Невеш, 35, Бералдо, 84, Витинья, 90+1

Монако – Брест – 3:2

Голы: Аклиуш, 5, 90+1, Головин, 24 – Сима, 50, Айорк, 90+6

Турнирная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Беральдо (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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