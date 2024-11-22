ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест
Вечером 22 ноября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Франции
Вечером 22 ноября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» со счетом 3:0, голы забили Жоау Невеш, Лукас Бералдо и Витинья.
«Монако» дома обыграл «Брест», команды устроили голевой фейерверк (3:2). Дубль у хозяев поля оформил Магнес Аклиуш.
«ПСЖ» с 32 очками лидирует в Лиге 1, далее идут Монако (26), Марсель (20), Лилль (19), Лион (18).
Лига 1. 12-й тур, 22 ноября
ПСЖ – Тулуза – 3:0
Голы: Жоау Невеш, 35, Бералдо, 84, Витинья, 90+1
Монако – Брест – 3:2
Голы: Аклиуш, 5, 90+1, Головин, 24 – Сима, 50, Айорк, 90+6
Турнирная таблица
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