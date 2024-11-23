Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Брест – 3:2. Дубль Аклиуша принес победу. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Монако
22.11.2024 20:00 – FT 3 : 2
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 ноября 2024, 08:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:06
37
0

Монако – Брест – 3:2. Дубль Аклиуша принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

23 ноября 2024, 08:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:06
37
0
Монако – Брест – 3:2. Дубль Аклиуша принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 12-го тура Лиги 1 между командами «Монако» и «Брест».

Поединок состоялся на стадионе в Монако. Победу одержали хозяева, выиграв 3:2.

Лига 1. 12-й тур. 22 ноября

«Монако» – «Брест» – 3:2

Голы: Аклиуш, 5, 90+1, Головин, 24 – Сима, 50, Ажорк, 90+6

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
67’
Эрик Рой (Брест) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
По теме:
ПСЖ – Тулуза – 3:0. Разгром в Париже. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Два гола в компенсированное. Как Кейн оформил хет-трик за Баварию
Бавария – Аугсбург – 3:0. Два пенальти и супермяч от Кейна. Видео голов
Монако Брест (Франция) Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22 ноября 2024, 09:18 7
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис

Промоутер Джервонты Дэвиса рассказал детали

Кейн после хет-трика побил рекорд Холанда в Бундеслиге
Футбол | 23 ноября 2024, 08:01 0
Кейн после хет-трика побил рекорд Холанда в Бундеслиге
Кейн после хет-трика побил рекорд Холанда в Бундеслиге

Английский форвард стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Германии

Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 22.11.2024, 09:59
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
ФОТО. Вот как и где отдыхает Коноплянка с женой. Открывают новые места
Футбол | 23.11.2024, 06:55
ФОТО. Вот как и где отдыхает Коноплянка с женой. Открывают новые места
ФОТО. Вот как и где отдыхает Коноплянка с женой. Открывают новые места
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Теннис | 23.11.2024, 08:10
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
21.11.2024, 22:06
Бокс
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 7
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 74
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 116
Футбол
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем