Франция23 ноября 2024, 08:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:06
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Монако – Брест – 3:2. Дубль Аклиуша принес победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
23 ноября 2024, 08:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:06
37
0
22 ноября прошел матч 12-го тура Лиги 1 между командами «Монако» и «Брест».
Поединок состоялся на стадионе в Монако. Победу одержали хозяева, выиграв 3:2.
Лига 1. 12-й тур. 22 ноября
«Монако» – «Брест» – 3:2
Голы: Аклиуш, 5, 90+1, Головин, 24 – Сима, 50, Ажорк, 90+6
Видеообзор матча:
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
67’
Эрик Рой (Брест) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
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