Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ворскла - Львов - 0:0

На 15-й минуте Альваро не реализовал пенальти

Махмутович (8), Чирьяк (27), Грисьо (28) - Якубу (14)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Яворский, Чеснаков, Пердута, Скляр, Тилль, Луизао, Кане, Степанюк, Кулач

Запас: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Ребенок, Семилет, Кравчук

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Брикнер, Семенив, Чирьяк, Бусько, Альваро, Ныч

Запас: Костык, Захаркив, Лобай, Довгий, Сабино, Ренан, Михоби, Крушинский, Ременяк

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

28 мин. Предупрежден Грисьо.

27 мин. Предупрежден Чирьяк за разговоры.

26 мин. Момент! Чирньяк пробил по воротам, мяч рикошетом от защитника попал к Нычу и тотоказался один на один с Ризныком, однако переиграть его не сумел.

23 мин. Атака Ворсклы завершилась неточной подачей в штрафную от Якубу.

21 мин. Альваро со штрафного выполнил навес в штрафную площадь полтавской команды, но Ризнык надежно сыграл и забрал мяч в руки.

18 мин. Гости явно огорчены неудачей, а Ворскла, наоборот, воспрянула и старается снова завладеть игровым преимуществом.

15 мин. Альваро не реализовал пенальти - Ризнык мяч парировал, а затем забрал мяч в руки.

14 мин. Предупрежден Якубу.

14 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Ворсклы. Якубу неудачно принял мяч в своей штрафной площади и пришлось сбтвать Грисьо.

11 мин. Еще один удар от Тилля из-за пределов штрафной площади, на этот раз неточный.

9 мин. Момент! Тилль со штрафного пробил под перекладину, но Ильющенков был внимателен и мяч отбил.

8 мин. Предупрежден Махмутович за фол против Кулача.

7 мин. Опасно! Контратака Львова завершалась ударом по воротам Ныча, но мяч попал в Кане и момент был упущен.

6 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, но пока без ударов и острых моментов.

3 мин. Ворскла ответила своей атакой, в концовке которой Кулач сфолил в штрафной площади соперников.

2 мин. Первая атака гостей завершилась неточным навесом от Альваро.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В воскресенье 11 апреля в матче 21-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать «Львов».

Соперники находятся на разных этажах турнирной таблицы, решая свои задачи. Полтавский клуб продолжает бороться за бронзовые награды и за место в еврокубке на следующий сезон. А для «Львова» сейчас главное не оказаться на последнем месте и остаться в элитном дивизионе. Интересно, что с новым наставником Анатолием Бессмертным, который работает в клубе чуть больше месяца, львовяне уже успели удивить многих любителей футбола, выиграв сперва у «Шахтера» 3:2, а затем крупно проиграв «Днепру-1» 1:5. На что они будут способны в предстоящем противостоянии сказать пока трудно.

Матч «Ворсла» - «Львов» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 14.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ЛЬВОВ