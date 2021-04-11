Юрий МАКСИМОВ: «Нам ставили задачу еврокубки? Будем стараться»

Полтавская «Ворскла» обыграла «Львов» (2:1) в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги. К вашему вниманию пресс-конференция тренера полтавчан Юрия Максимова.

«Замена Луизао в перерыве? У него сильные стороны за атаку, слабые стороны в отборе, у него отбора нету, вообще ничего нет.

Отсутствие Щербака? Он изъявил желание уйти в другую команду. Мы приняли его решение. Ничего не поняли, что произошло. Так он решил. Поддержали его.

Цитаишвили? Поймите правильно, первая игра на поле и два футболиста на операцию, они в гипсе. Стараемся, чтобы игроки были без травм, где-то тренировки даем поменьше. Футбол не бывает из 15 футболистов, должно быть 20-25, тогда будет что-то.

Шансы на еврокубки? А нам ставили задачу еврокубки? У меня свое мнение, будем стараться», - сказал Максимов.