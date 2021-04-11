Полтавская «Ворскла» обыграла «Львов» в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Sport.ua.
«Ворскла» - «Львов» - 2:1 (0:0)
Голы: Кане (47), Кулач (50) - Довгий (73).
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Львов).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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Источник — Футбол 1/2/3
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