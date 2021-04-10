«Ворскла» и «Львов» сейчас решают разные турнирные задачи. Подопечные Юрия Максимова ведут борьбу за место в еврокубке на следующий сезон, а при благоприятном стечении обстоятельств вполне еще могут претендовать и на бронзовые медали украинской Премьер-Лиги. Для этого им крайне важно набирать очки в играх с такими соперниками, как «Львов», так как впереди у них стыковые матчи со всеми своими конкурентами за высокие места.

В предыдущем туре полтавская команда испытала горечь поражения в домашнем поединке с «Шахтером». Но не только этим омрачился для «Ворсклы» тот матч. Уже в первом тайме из-за травм вынуждены были досрочно покинуть поле футболисты основного состава Игорь Пердута и Оливье Тилль. Особенно тревожно было за легионера из Люксембурга, которого после жуткого столкновения со своим же партнером Сергеем Яворским увезла со стадиона «скорая помощь».

Но, к счастью, вроде бы все обошлось. Во всяком случае оба этих игрока перед матчем со «Львовом» уже тренировались в общей группе. И хотя не ясно, рискнет ли главный тренер выпустить их с первых минут, оптимизма здесь все же больше, чем негатива.

Что касается гостей, то во второй части чемпионата у них в шести матчах было только два повода порадоваться. Это были гостевая победа над «Минаем» 2:1 и по-настоящему сенсационный выигрыш у «Шахтера» в Харькове 3:2. Пока «Львов» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая своих земляков из «Руха» на 2 очка. Однако, учитывая то, что в последних турах чемпионата у львовян достаточно неплохой календарь, они вполне могут подняться вверх на несколько ступенек. Так что успех в Полтаве для них будет тоже очень важен.

Правда, предыдущий матч в Днепре, проигранный со счетом 1:5, показал, что у «Львова» еще много проблем, особенно в защите. И если тренерский штаб не сделает из этого правильные выводы, то бороться за выживание команде будет очень сложно.

Напомним, что в первом круге соперники играли на «Львов-Арене» в 8-м туре и тогда победили хозяева поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Ныч. Уже в компенсированное арбитром время гости могли уйти от поражения, но Кане с пенальти не сумел переиграть Костика.

Матч «Ворскла» - «Львов» будет судить арбитр из Киевской области Николай Балакин. Интересно, что именно при его судействе львовяне выиграли тот памятный матч у «Шахтера» на харьковском стадионе «Металлист». С «Ворсклой» Балакин еще не пересекался ни в прошлом сезоне, ни в этом.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Яворский, Чеснаков, Ребенок, Кане, Скляр, Луизао, Степанюк, Кулач



«Львов»: Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Брикнер, Чирьяк, Альваро, Семенив, Ныч

11 апреля, воскресенье