21-й тур
Ворскла
2 : 1
Львов
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла с минимальным преимуществом дома выиграла у Львова

Судьбу матча решили два быстрых гола хозяев поля в самом начале второго тайма

  • 11.04.2021 15:57
  • 1238 просмотров
  • 10 комментариев
Ворскла с минимальным преимуществом дома выиграла у Львова
© ФК Ворскла

Соперники вышли на этот матч с большим желанием добиться положительного результата, так как победа приближала их к намеченной цели. «Ворскла» по-прежнему продолжает бороться за бронзовые медали и за место в еврокубке на следующий сезон, а «Львову» надо обезопасить себя от вылета из Премьер-Лиги. 

Уже в самом начале матча на 14-й минуте гости заработали пенальти. В этом эпизоде неудачно сыграл защитник полтавской команды Якубу. Он первым оказался на мяче, но уже в своей штрафной площади подскользнулся и упал. Мяч подхватил Грисьо и Якубу ничего не оставалось, как сбить того с ног. К точке подошел Альваро и решил пробить пенальти практически без разбега с одного шага. Ударил он по центру, однако Ризнык остался на месте, сперва мяч отбил в сторону, а затем и накрыл его. 

Казалось, что этот эпизод надломит львовян, но этого не произошло. Боле того, подопечные Анатолия Бессмертного усилили давление на ворота соперников и до самого перерыва имели заметное игровое преимущество. Хорошие моменты для того, чтобы открыть счет в матче имели Чирьяк, Брикнер, тот же Альваро, но их подводила неточность в завершающей стадии атаки, да и Ризнык действовал надежно. 

Очень активно на острие атаки у гостей действовал Ныч. Он постоянно держал в напряжении оборону полтавского клуба и сам имел несколько хороших возможностей, чтобы вывести свою команду вперед. Так, на 26-й минуте форвард львовян с близкого расстояния не сумел переиграть Ризныка, а на 38-й минуте на пути мяча оказался защитник. 

Лишь в самом конце тайма «Ворскла» имела хороший шанс забить, но с сильным ударом Степанюка справился Ильющенков. 

В перерыве Юрий Максимов сделал замену, выпустив на поле вместо полузащитника Луизао игрока обороны Альюна. Команда перестроилась на игру в три центральных защитника и это стало большим сюрпризом для гостей. Пока те разбирались что к чему, «Ворскла» забила два гола. На 47-й минуте после затяжной атаки и серии рикошетов мяч оказался у Кане и тот точно пробил в ближний угол ворот. А уже через три минуты Кулач получил пас от того же Кане и, оказавшись прямо перед воротами соперников, направил мяч в сетку. 

Говоря боксерской терминологией, «Львов» оказался в нокдауне. И только ближе к середине тайма после целого ряда замен гости пришли в себя и снова стали много атаковать. На 72-й минуте Чирьяк с линии штрафной площади сильно бил в правый угол ворот, но на пути мяча оказался Якубу, который отбил круглого на угловой. Но уже через несколько секунд после подачи с угла поля грубо ошибся Ризнык и Довгий головой один гол отыграл. 

Конечно, львовяне хотели забить еще и продолжали атаковать, но больше ничего серьезного у ворот хозяев им создать не удалось. А вот полставская команда вполне могла рассчитывать на третий гол, но в концовке матча Скляр, выбежав один на один с Ильющенковым, проиграл ему эту мини-дуэль. 

В итоге «Ворскла» удержала победный для себя результат и продолжает вести борьбу за высокое итоговое место в турнирной таблице. А у «Львова» впереди еще пять матчей, в которых ему надо набирать очки, чтобы остаться в Премьер-Лиге. 

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ворскла - Львов - 2:1 (0:0)

 Кане (47), Кулач (50) - Довгий (73)

На 15-й минуте Альваро не реализовал пенальти

 Махмутович (8), Чирьяк (27), Грисьо (28) - Якубу (14), Кане (32)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу (Сапай, 90+3), Яворский, Чеснаков, Пердута, Скляр, Тилль, Луизао (Альюн, 46), Кане (Челядин, 82), Степанюк, Кулач (Кравчук, 90+4)

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Сабино, 82), Брикнер (Довгий, 60), Семенив (Ременяк, 68), Чирьяк, Бусько (Лобай, 82), Альваро (Ренан, 60), Ныч 

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 11.04.2021 16:59
    +1
    харош
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.04.2021 16:58
    -1
    SeM077, 11.04.2021 16:51
    Бо Миколенко уже хватав руками суперника і зривав його вихід, не граючи в мяч. А Якубу пробував в підкаті пробував дістати мяч і навіть якщо уважніше подивитись повтори, то гравець Руха перечипився не через ногу, а наступивши на руку гравцю Ворскли.
    По факту и то и другое нарушение это лишение возможности голевой. Нет разницы каким способом.
    Я не из любви к Львову спросил. Просто в еврокубках это красная 100%. А у нас как то либерально
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 11.04.2021 16:52
    +1
    SeM077, 11.04.2021 16:51
    Бо Миколенко уже хватав руками суперника і зривав його вихід, не граючи в мяч. А Якубу пробував в підкаті пробував дістати мяч і навіть якщо уважніше подивитись повтори, то гравець Руха перечипився не через ногу, а наступивши на руку гравцю Ворскли.
    Ой гравець Львова
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 11.04.2021 16:51
    +1
    avk2307, 11.04.2021 16:47
    Вот кто может объяснить почему Миколенко в аналогичной ситуации с финнами получил красную, а Кане жёлтую?
    Бо Миколенко уже хватав руками суперника і зривав його вихід, не граючи в мяч. А Якубу пробував в підкаті пробував дістати мяч і навіть якщо уважніше подивитись повтори, то гравець Руха перечипився не через ногу, а наступивши на руку гравцю Ворскли.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.04.2021 16:47
    0
    Вот кто может объяснить почему Миколенко в аналогичной ситуации с финнами получил красную, а Кане жёлтую?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 11.04.2021 16:28
    -5
    Судді чудаки, особливо дальній боковий. На 38-мій хв. чистий гол від Бусько зірвав (м'яч до нього потрапив з двох рикошетів - З ДВОХ! не з одного - від суперника); а зарахував обидва голи Ворскли з офсайду. Кста, перший гол схожий з тим, який не зарахували Динамо в матчі з Олександрією від Караваєва (там Буя був в офсайді).
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 11.04.2021 16:17
    -5
    мафия павелки в лице судьи опять отличилась---чистейшую красную не дали
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 16:13
    +2
    Різник проблема как была так и осталась ,выходы с ворот.
    Максимову нада решать проблемы с игрой.
    Удачи Руху нада брать очки . А этот Львов в первую лигу там им и место.
    Ссылка
    ReallyHad
      ReallyHad, 11.04.2021 16:10
    +7
    Заря Донбасса, 11.04.2021 16:06
    Львы - в клетку.
    Интересно они сейчас будут болеть за Минай или за Рух?
    а "они" це хто ?
    Там у "Львова" вболівальників напевне з десяток не набереться.
    Ссылка
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 16:06
    0
    Львы - в клетку.
    Интересно они сейчас будут болеть за Минай или за Рух?
    Ссылка
    ReallyHad
      ReallyHad, 11.04.2021 16:10
    +7
    Заря Донбасса, 11.04.2021 16:06
    Львы - в клетку.
    Интересно они сейчас будут болеть за Минай или за Рух?
    а "они" це хто ?
    Там у "Львова" вболівальників напевне з десяток не набереться.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.04.2021 16:13
    +2
    Різник проблема как была так и осталась ,выходы с ворот.
    Максимову нада решать проблемы с игрой.
    Удачи Руху нада брать очки . А этот Львов в первую лигу там им и место.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 11.04.2021 16:59
    +1
    харош
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 11.04.2021 16:52
    +1
    SeM077, 11.04.2021 16:51
    Бо Миколенко уже хватав руками суперника і зривав його вихід, не граючи в мяч. А Якубу пробував в підкаті пробував дістати мяч і навіть якщо уважніше подивитись повтори, то гравець Руха перечипився не через ногу, а наступивши на руку гравцю Ворскли.
    Ой гравець Львова
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 11.04.2021 16:51
    +1
    avk2307, 11.04.2021 16:47
    Вот кто может объяснить почему Миколенко в аналогичной ситуации с финнами получил красную, а Кане жёлтую?
    Бо Миколенко уже хватав руками суперника і зривав його вихід, не граючи в мяч. А Якубу пробував в підкаті пробував дістати мяч і навіть якщо уважніше подивитись повтори, то гравець Руха перечипився не через ногу, а наступивши на руку гравцю Ворскли.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.04.2021 16:47
    0
    Вот кто может объяснить почему Миколенко в аналогичной ситуации с финнами получил красную, а Кане жёлтую?
    Ссылка
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 16:06
    0
    Львы - в клетку.
    Интересно они сейчас будут болеть за Минай или за Рух?
    Ссылка
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