Ворскла с минимальным преимуществом дома выиграла у Львова

Соперники вышли на этот матч с большим желанием добиться положительного результата, так как победа приближала их к намеченной цели. «Ворскла» по-прежнему продолжает бороться за бронзовые медали и за место в еврокубке на следующий сезон, а «Львову» надо обезопасить себя от вылета из Премьер-Лиги.

Уже в самом начале матча на 14-й минуте гости заработали пенальти. В этом эпизоде неудачно сыграл защитник полтавской команды Якубу. Он первым оказался на мяче, но уже в своей штрафной площади подскользнулся и упал. Мяч подхватил Грисьо и Якубу ничего не оставалось, как сбить того с ног. К точке подошел Альваро и решил пробить пенальти практически без разбега с одного шага. Ударил он по центру, однако Ризнык остался на месте, сперва мяч отбил в сторону, а затем и накрыл его.

Казалось, что этот эпизод надломит львовян, но этого не произошло. Боле того, подопечные Анатолия Бессмертного усилили давление на ворота соперников и до самого перерыва имели заметное игровое преимущество. Хорошие моменты для того, чтобы открыть счет в матче имели Чирьяк, Брикнер, тот же Альваро, но их подводила неточность в завершающей стадии атаки, да и Ризнык действовал надежно.

Очень активно на острие атаки у гостей действовал Ныч. Он постоянно держал в напряжении оборону полтавского клуба и сам имел несколько хороших возможностей, чтобы вывести свою команду вперед. Так, на 26-й минуте форвард львовян с близкого расстояния не сумел переиграть Ризныка, а на 38-й минуте на пути мяча оказался защитник.

Лишь в самом конце тайма «Ворскла» имела хороший шанс забить, но с сильным ударом Степанюка справился Ильющенков.

В перерыве Юрий Максимов сделал замену, выпустив на поле вместо полузащитника Луизао игрока обороны Альюна. Команда перестроилась на игру в три центральных защитника и это стало большим сюрпризом для гостей. Пока те разбирались что к чему, «Ворскла» забила два гола. На 47-й минуте после затяжной атаки и серии рикошетов мяч оказался у Кане и тот точно пробил в ближний угол ворот. А уже через три минуты Кулач получил пас от того же Кане и, оказавшись прямо перед воротами соперников, направил мяч в сетку.

Говоря боксерской терминологией, «Львов» оказался в нокдауне. И только ближе к середине тайма после целого ряда замен гости пришли в себя и снова стали много атаковать. На 72-й минуте Чирьяк с линии штрафной площади сильно бил в правый угол ворот, но на пути мяча оказался Якубу, который отбил круглого на угловой. Но уже через несколько секунд после подачи с угла поля грубо ошибся Ризнык и Довгий головой один гол отыграл.

Конечно, львовяне хотели забить еще и продолжали атаковать, но больше ничего серьезного у ворот хозяев им создать не удалось. А вот полставская команда вполне могла рассчитывать на третий гол, но в концовке матча Скляр, выбежав один на один с Ильющенковым, проиграл ему эту мини-дуэль.

В итоге «Ворскла» удержала победный для себя результат и продолжает вести борьбу за высокое итоговое место в турнирной таблице. А у «Львова» впереди еще пять матчей, в которых ему надо набирать очки, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ворскла - Львов - 2:1 (0:0)

Кане (47), Кулач (50) - Довгий (73)

На 15-й минуте Альваро не реализовал пенальти

Махмутович (8), Чирьяк (27), Грисьо (28) - Якубу (14), Кане (32)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу (Сапай, 90+3), Яворский, Чеснаков, Пердута, Скляр, Тилль, Луизао (Альюн, 46), Кане (Челядин, 82), Степанюк, Кулач (Кравчук, 90+4)

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Сабино, 82), Брикнер (Довгий, 60), Семенив (Ременяк, 68), Чирьяк, Бусько (Лобай, 82), Альваро (Ренан, 60), Ныч

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА