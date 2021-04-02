20-й тур
Днепр-1
5 : 1
Львов
02.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Весной без поражений! Днепр-1 уверенно разобрался со Львовом

Марио Чуже отметился четвертым голом за последние два матча

  • 02.04.2021 20:58
  • 2378 просмотров
  • 13 комментариев
Весной без поражений! Днепр-1 уверенно разобрался со Львовом
© СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига возобновилась после паузы, связанной с играми национальных сборных, матчем между «Днепром-1» и ПФК «Львов». Перед вынужденным перерывом подопечные Игора Йовичевича в один голос твердили, что предпочли бы обойтись без двухнедельной паузы. Еще бы, ведь днепряне набрали довольно приличный ход. Только киевское «Динамо» и, собственно, «Днепр-1» еще не проигрывали в чемпионате после зимнего межсезонья.

Львовяне в прошлом туре покинули последнее место турнирной таблицы, сенсационно обыграв донецкий «Шахтер» в Харькове. Тот поединок стал всего вторым в качестве наставника «львов» для Анатолия Бессмертного. И тут пауза в турнире подоспела весьма кстати, давая возможность новому рулевому как можно лучше подготовить команду к решающему отрезку сезона.

Начало встречи проходило в позиционной борьбе и нагнетать ситуацию соперники не спешили. И все же, редкие выпады днепрян выглядели более остро. Но эти атаки завершались на подступах к штрафной. Когда не получается создавать угрозу воротам с игры, на помощь зачастую приходят «стандарты». Так произошло и в этот раз. После навеса с углового мяч от головы Махмутовича полетел в направлении Чуже, который добил футбольный снаряд в сетку. Для хорвата этот гол стал третьим в двух последних матчах: именно дубль Чуже принес победу «Днепру-1» в прошлом туре, когда днепряне одолели «Десну».

Взятие ворот рисунок игры не изменило. Неспешные розыгрышы мяча чередовались неудачными попытками вскрыть оборону соперников. В составе днепрян уверенной игрой выделялся все тот же Чуже, вдохновленный своим очередным успехом. В одном из эпизодов полузащитник взял инициативу на себя, но из-за пределов штрафной пробил слишком слабо. Львовяне же за весь первый тайм так и не создали хоть какой-нибудь голевой шанс у ворот Юрчука. А перед перерывом ситуация для гостей совсем усугубилась. Эрнест подкатом «срезал» Тейлора, и арбитр показал ганцу вторую желтую карточку.

Во втором тайме львовяне заметно прибавили в движении, пытаясь быстро переходить центр поля. Днепряне, в свою очередь, прессинговали, пытались держать в напряжении оборону соперников и... удвоили свое преимущество. Причем сделали это довольно неожиданно. После удара Игнатенко мяч попал в ногу Романчука, изменил направление и залетел в ворота.

После этого «Львов» сдался, а защитная линия гостей рассыпалась. Практически снял вопрос о победителе противостояния Когут, который удачно подкараулил отскок в штрафной львовян.  А еще несколько минут спустя Чуже головой замкнул навес Дубинчака, оформив свой второй дубль подряд.

Один гол львовяне сразу отквитали, чему поспособствовал просмотр видеоповтора. Днепряне готовились пробивать перспективный штрафной, но арбитр «отмотал» ситуацию назад, зафиксировав попадание мяча в руку Ди Франко в штрафной «Днепра-1». Пенальти точным ударом реализовал Алваро. В дальнейшем хозяева поля имели не одну возможность делать счет более крупным. Дважды был близок к успеху Хобленко. В первом случае он с близкого расстояния пробил неточно, а затем ударом головой попал в перекладину. Но пятого пропущенного львовянам избежать не удалось. Пихалёнок разрезной передачей вывел один на один с голкипером Вагнера, который хладнокровно разобрался в эпизоде.

5:1 – «Днепр-1» одержал уверенную победу. В следующем туре днепряне сыграют в Киеве с «Динамо», а «Львов» проведет поединок против «Ворсклы» в Полтаве.

 Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Днепр-1» – «Львов» - 5:1

 Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

 Пихаленок, 37, Билл, 78, Адамюк, 82, Дубинчак, 85 - Эрнест, 28, Чирьяк, 55, Махмутович, 68

 Эрнест, 44 (вторая желтая карточка)

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор (Адамюк, 46) Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Ди Франко, 61) Булеца (Билл, 72) Чуже (Вагнер, 72) Когут, Довбик (Хобленко, 61).

«Львов»: Костик, Якимець, Махмутович (Лобай, 86) Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер (Довгий, 74) Чирьяк, Альваро (Захаркив, 84) Семенив (Бусько, 74) Ныч (Топчий, 86).

Арбитр: Максим Козыряцкий, Запорожье

Стадион: «Днепр-Арена»

ДНЕПР-1 – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.04.2021 21:44
    0
    днори плучили 17 голов за 5 туров.. хорошо идут)) это еще повезло что в одном из туров Рух был. А так бы минимум 20-ка была б за 5 туров.
    Велком в первую лигу а потом и во вторую на свое законное место
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 21:34
    0
    digsum, 02.04.2021 21:19
    С последнего места до 5 очков до еврокубковой зоны. Вот это камбэк!
    не ожидаемо
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 02.04.2021 21:33
    +1
    Где же PFCLviv ?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 02.04.2021 21:27
    +4
    Із перемогою Братів із берегів Дніпра.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 21:24
    +5
    А фек@лу по єб@лу!!!!!
    Ссылка
    Юрий Сергеевич
    online
      Юрий Сергеевич, 02.04.2021 21:20
    +5
    Красавцы. Набирают обороты. Ждём гармоничного вливания в команду Билла (поздравляю с дебютом!) и Вагнера (поздравляю с голом!). И Чуже - 5 игр в тени, а дальше - 2 игры и 2 дубля! Йови, спасибо!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.04.2021 21:19
    +8
    С последнего места до 5 очков до еврокубковой зоны. Вот это камбэк!
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 02.04.2021 21:19
    +4
    У наступному турі дніпряни зіграють у Києві з «Динамо».. Грає вдома, бо домашній матч з Динамо грали на виїзді.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 21:10
    +8
    Днепр это не несчастный Шахтер. С победой!
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 21:09
    +7
    Команда расцвела
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 02.04.2021 21:03
    +9
    Днепр набрал обороты. Любой команде будет играть трудно.
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 21:00
    -6
    Пошахтёрили во Львове и харэ. Деньги Суркиса и опзж не бесконечны.)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.04.2021 21:00
    +6
    С победой! Все порадовали. Здоровья Тейлору. Следующий матч против будущих чемпионов, ждём-с...
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 02.04.2021 21:03
    +9
    Днепр набрал обороты. Любой команде будет играть трудно.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.04.2021 21:19
    +8
    С последнего места до 5 очков до еврокубковой зоны. Вот это камбэк!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 21:10
    +8
    Днепр это не несчастный Шахтер. С победой!
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 21:09
    +7
    Команда расцвела
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.04.2021 21:00
    +6
    С победой! Все порадовали. Здоровья Тейлору. Следующий матч против будущих чемпионов, ждём-с...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 21:24
    +5
    А фек@лу по єб@лу!!!!!
    Ссылка
    Юрий Сергеевич
    online
      Юрий Сергеевич, 02.04.2021 21:20
    +5
    Красавцы. Набирают обороты. Ждём гармоничного вливания в команду Билла (поздравляю с дебютом!) и Вагнера (поздравляю с голом!). И Чуже - 5 игр в тени, а дальше - 2 игры и 2 дубля! Йови, спасибо!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 02.04.2021 21:27
    +4
    Із перемогою Братів із берегів Дніпра.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 02.04.2021 21:19
    +4
    У наступному турі дніпряни зіграють у Києві з «Динамо».. Грає вдома, бо домашній матч з Динамо грали на виїзді.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 02.04.2021 21:33
    +1
    Где же PFCLviv ?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.04.2021 21:44
    0
    днори плучили 17 голов за 5 туров.. хорошо идут)) это еще повезло что в одном из туров Рух был. А так бы минимум 20-ка была б за 5 туров.
    Велком в первую лигу а потом и во вторую на свое законное место
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 21:34
    0
    digsum, 02.04.2021 21:19
    С последнего места до 5 очков до еврокубковой зоны. Вот это камбэк!
    не ожидаемо
    Ссылка
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