Весной без поражений! Днепр-1 уверенно разобрался со Львовом

Украинская Премьер-лига возобновилась после паузы, связанной с играми национальных сборных, матчем между «Днепром-1» и ПФК «Львов». Перед вынужденным перерывом подопечные Игора Йовичевича в один голос твердили, что предпочли бы обойтись без двухнедельной паузы. Еще бы, ведь днепряне набрали довольно приличный ход. Только киевское «Динамо» и, собственно, «Днепр-1» еще не проигрывали в чемпионате после зимнего межсезонья.

Львовяне в прошлом туре покинули последнее место турнирной таблицы, сенсационно обыграв донецкий «Шахтер» в Харькове. Тот поединок стал всего вторым в качестве наставника «львов» для Анатолия Бессмертного. И тут пауза в турнире подоспела весьма кстати, давая возможность новому рулевому как можно лучше подготовить команду к решающему отрезку сезона.

Начало встречи проходило в позиционной борьбе и нагнетать ситуацию соперники не спешили. И все же, редкие выпады днепрян выглядели более остро. Но эти атаки завершались на подступах к штрафной. Когда не получается создавать угрозу воротам с игры, на помощь зачастую приходят «стандарты». Так произошло и в этот раз. После навеса с углового мяч от головы Махмутовича полетел в направлении Чуже, который добил футбольный снаряд в сетку. Для хорвата этот гол стал третьим в двух последних матчах: именно дубль Чуже принес победу «Днепру-1» в прошлом туре, когда днепряне одолели «Десну».

Взятие ворот рисунок игры не изменило. Неспешные розыгрышы мяча чередовались неудачными попытками вскрыть оборону соперников. В составе днепрян уверенной игрой выделялся все тот же Чуже, вдохновленный своим очередным успехом. В одном из эпизодов полузащитник взял инициативу на себя, но из-за пределов штрафной пробил слишком слабо. Львовяне же за весь первый тайм так и не создали хоть какой-нибудь голевой шанс у ворот Юрчука. А перед перерывом ситуация для гостей совсем усугубилась. Эрнест подкатом «срезал» Тейлора, и арбитр показал ганцу вторую желтую карточку.

Во втором тайме львовяне заметно прибавили в движении, пытаясь быстро переходить центр поля. Днепряне, в свою очередь, прессинговали, пытались держать в напряжении оборону соперников и... удвоили свое преимущество. Причем сделали это довольно неожиданно. После удара Игнатенко мяч попал в ногу Романчука, изменил направление и залетел в ворота.

После этого «Львов» сдался, а защитная линия гостей рассыпалась. Практически снял вопрос о победителе противостояния Когут, который удачно подкараулил отскок в штрафной львовян. А еще несколько минут спустя Чуже головой замкнул навес Дубинчака, оформив свой второй дубль подряд.

Один гол львовяне сразу отквитали, чему поспособствовал просмотр видеоповтора. Днепряне готовились пробивать перспективный штрафной, но арбитр «отмотал» ситуацию назад, зафиксировав попадание мяча в руку Ди Франко в штрафной «Днепра-1». Пенальти точным ударом реализовал Алваро. В дальнейшем хозяева поля имели не одну возможность делать счет более крупным. Дважды был близок к успеху Хобленко. В первом случае он с близкого расстояния пробил неточно, а затем ударом головой попал в перекладину. Но пятого пропущенного львовянам избежать не удалось. Пихалёнок разрезной передачей вывел один на один с голкипером Вагнера, который хладнокровно разобрался в эпизоде.

5:1 – «Днепр-1» одержал уверенную победу. В следующем туре днепряне сыграют в Киеве с «Динамо», а «Львов» проведет поединок против «Ворсклы» в Полтаве.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Днепр-1» – «Львов» - 5:1

Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

Пихаленок, 37, Билл, 78, Адамюк, 82, Дубинчак, 85 - Эрнест, 28, Чирьяк, 55, Махмутович, 68

Эрнест, 44 (вторая желтая карточка)

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор (Адамюк, 46) Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Ди Франко, 61) Булеца (Билл, 72) Чуже (Вагнер, 72) Когут, Довбик (Хобленко, 61).



«Львов»: Костик, Якимець, Махмутович (Лобай, 86) Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер (Довгий, 74) Чирьяк, Альваро (Захаркив, 84) Семенив (Бусько, 74) Ныч (Топчий, 86).

Арбитр: Максим Козыряцкий, Запорожье

Стадион: «Днепр-Арена»

ДНЕПР-1 – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА