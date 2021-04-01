В пятницу, 2 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Львов». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Игора Йовичевича превосходно проводит весеннюю часть сезона и идут на восьмом месте. В шести поединках днепряне одержали четыре победы, еще в двух матчах сыграли вничью. Команда играет в агрессивный, атакующий футбол, при этом демонстрирует надежную игру в обороне и всерьез ведет борьбу за еврокубки.

У львовян задача несколько другая. Им бы сохранить элитную прописку на следующий сезон. «Львов» балансирует на дне, занимая 12 место с 15 очками. И от зоны вылета «горожан» отделяет всего два балла, при этом у команды Анатолия Бессмертного еще две игры в запасе.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Львов».