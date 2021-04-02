20-й тур
Днепр-1
5 : 1
Львов
02.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень трудно пройти автобус. Соперник забил Шахтеру 3 гола»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал победу над «Львовом»

  • 02.04.2021 22:55
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ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень трудно пройти автобус. Соперник забил Шахтеру 3 гола»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над «Львовом» (5:1) в матче 20-го тура УПЛ:

– Прокомментируйте игру, пожалуйста. Насколько повлияло на игру соперника удаление?

– В первую очередь, поздравляю команду с игрой, с выполненным планом на матч. Несмотря на то, что «Львов» после матча с «Шахтером» находился в хорошем положении, и один только визит на «Днепр-Арену» не делал их аутсайдерами. Если соперник забивает «Шахтеру» три гола, это показывает его мощную сторону. Поэтому мы готовились с большим уважением, и игра показала, когда выровняли бойцовские качества, подбирали другие мячи после длинных передач, наше качество было заметно и стала залогом результата. Конечно, удаление нам помогло, но, когда команда обороняется, каждый отдается на 20–30 процентов больше, и очень трудно пройти тот автобус. Но мы хорошо поняли матч: раскрывали фланги, искали зоны между линиями, подавали, второй мяч был наш, и реализация сегодня была такой, которой не хватало в других матчах. Поэтому мы очень довольны и в хорошем настроении готовимся к матчу с «Динамо».

– Ваш коллега сказал, что результат с «Шахтером» негативно повлиял на его команду. Вели ли вы дополнительные беседы с игроками по поводу победы львовян над «Шахтером»?

– Конечно, мы смотрели внимательно этот матч вживую и затем в анализе. Когда команда забивает трижды «Шахтеру», она заслуживает уважения. И после смены тренера я могу только похвалить команду, которая организована в обороне сейчас совсем по-другому и ищет свои шансы в контратаках через Алваро, Ныча, Эрнесто и Шину, который не приехал. Должны не забывать, что один из лучших футболистов не играл сегодня, и это было большим минусом для них. Но, все равно, мы подготовку к матчу перенесли на игру – и с одним сегментом игры неожиданностей не было. Через Алваро они проводили контратаки, плюс все длинные мячи были нашими, и определенные механизмы в фазе атаки проходили. Команда заслужила похвалу, но знаем, кто является нашим следующим соперником. Он является абсолютным фаворитом, но в футболе нет невозможного.

– Каково состояние Тейлора и Дугласа, получили травмы?

– Да, меня это тоже беспокоит. Этим уже занимаются врачи. Дугласа беспокоит задняя поверхность бедра, а Тейлор повредил голеностоп, который у него был оперирован ранее. Хочу думать позитивно, и они через несколько дней будут в хорошем состоянии. Также мы потеряли из-за 4-й желтой карточки Адамюка, а еще не могут играть по условиям контракта Дубинчак и Булеца. Поэтому, есть определенные проблемы, но хорошее текущее состояние, бойцовские качества и дисциплина, индивидуальная ответственность оставляют нас пока непобедимыми во втором круге. Пока мы бьемся друг за друга, находимся в опции выигрыша.

– Что с Назаренко?

– Он сломался за сборную. Много потерь, но будем готовиться с теми, кто жив. И те, кто выйдут, будут готовы отдать максимум.

– Довбик дебютировал в сборной. Какие у вас впечатления?

– Вся команда радуется за Довбика. Завтра может быть еще кто-то другой. Это футбол, и он своей работой заслужил. Нападающий, который может много бегать, быстро захватывать пространство, зацепиться за мяч и организовать контратаку. Он полностью соответствует уровню сборной. Конечно, там большая конкуренция, но за 10-12 минут он показал, насколько опасен. Он очень трудолюбивый. Когда игрок в спринте бегает 400 метров на матч, мы говорим о футболисте, который может дать будущее украинскому футболу.

– Какое впечатление оставила игра Вагнера и Билла?

– Да, я внимательно слежу за их адаптацией. И это не пустые слова. Знаю и чувствую, когда им надо дать шанс. Сегодня при имеющемся результате была возможность дать им почувствовать стресс, но без очень большой ответственности. Они имели возможность проявить свои лучшие качества.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Вагнер Гонсалвез (Днепр-1).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро (Львов).
65' ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
63' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
59' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
44' Ernest (Львов) получает красную карточку.
20' ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
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Источник — СК Днепр-1

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