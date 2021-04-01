В пятницу, 2 апреля, матчем между «Днепром-1» и «Львовом» откроется программа 20-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча имеет особое значение для обеих команд: днепряне ведут отчаянную борьбу за путевку в еврокубки, а львовяне стараются сохранить элитную прописку на следующий сезон. Сейчас «Днепр-1» занимает в турнирной таблице восьмое место, имея в активе 22 зачетных балла, а «Львов» балансирует на дне, занимая 12 место с 15 очками. От зоны вылета «горожан» отделяет всего два балла, правда «Львов» еще имеет две игры в запасе.

В прошлом туре команда Йовичевича одержала крайне важную победу в Чернигове, одолев местную «Десну» со счетом 2:0. Яркую игру в этом матче выдал новичок днепрян Марио Чужое. Левый вингер уже адаптировался к украинскому чемпионату и стал «своим» в команде. Свой дубль он оформил в компенсированное время первого и второго таймов, реализовав свои возможности. Надо заметить, что в предыдущих поединках Марио не отличался результативными действиями, но тренерский штаб доверял ему, постоянно ставя в основной состав, и наконец хорват отблагодарил за доверие.

После возобновления чемпионата «Днепр-1» еще ни разу не проигрывал. Весной днепряне провели шесть поединков, из которых четыре выиграли, а в двух сыграли вничью. Три выигрышные матчи завершились с одинаковым счетом 2:0. В целом, нужно отдать должное команде, которая играет в агрессивный, атакующий футбол, при этом демонстрирует надежную игру в обороне. Защита «Днепра-1» в пяти матчах сыграла на «ноль», пропустив всего два гола от «Мариуполя» (2:2). Если команда из Днепра сохранит набранный темп, то им вполне по силам выполнить поставленную задачу на сезон.

Открытием прошлого тура стали «сине-золотые львы», которые сенсационно победили в Харькове донецкий «Шахтер». «Львов» проводил лишь второй матч под руководством Анатолия Бессмертного, но новый наставник сумел настроить игроков, чтобы те воплотили тренерский замысел на игру. Да, конечно, поражение «горняков» можно оправдать недооценкой соперника и усталостью после матча Лиги Европы против «Ромы», но время пройдет, а в памяти останется победный счет 3:2 над действующим чемпионом. Был этот успех случайностью или закономерностью – сможем увидеть в ближайших поединках «Львова». Обычно после таких феерических матчей в команде идет спад, и настроить футболистов на такой же бой с новым соперником очень тяжело.

Во время перерыва в чемпионате, вызванного матчами сборных в отборе к ЧМ-2022, обе команды делегировали своих игроков в национальные сборные. «Днепр-1» во время паузы предпочел отдых и восстановительные упражнения. А львовская команда провела мини-сбор и сыграла спарринг с любительским «Фениксом» (4:0).

Фаворитами матча на «Днепр-Арене» являются хозяева, которые демонстрируют стабильную игру в весенней части чемпионата, но и от команды Бессмертного можно ждать сюрпризов – доказано «Шахтером».

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Лукас Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Назаренко, Когут, Чуже, Довбик.

«Львов»: Костик – Грысьо, Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Сабино, Шина, Алваро, Эрнест, Ныч.

2 апреля, пятница