20-й тур
Днепр-1
5 : 1
Львов
02.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Львов – 5:1. Разгром от Йовичевича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.04.2021 21:05
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Днепр-1 – Львов – 5:1. Разгром от Йовичевича. Видео голов и обзор матча
© Профутбол

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов».

Смотрите видеообзор матча «Днепр-1» – «Львов».

ГОЛ! 1:0. Марио Чуже, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Даниил Игнатенко, 58 мин.

ГОЛ! 3:0. Игорь Когут, 63 мин.

ГОЛ! 4:0. Марио Чуже, 65 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза (Днепр-1).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро (Львов).
65' ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
63' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
59' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
44' Ernest (Львов) получает красную карточку.
20' ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua

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