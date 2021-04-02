Днепр-1 – Львов – 5:1. Разгром от Йовичевича. Видео голов и обзор матча

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов».
Смотрите видеообзор матча «Днепр-1» – «Львов».
ГОЛ! 1:0. Марио Чуже, 19 мин.
ГОЛ! 2:0. Даниил Игнатенко, 58 мин.
ГОЛ! 3:0. Игорь Когут, 63 мин.
ГОЛ! 4:0. Марио Чуже, 65 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза (Днепр-1).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро (Львов).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
|44'
|Ernest (Львов) получает красную карточку.
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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