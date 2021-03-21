Давид одолел Голиафа. Львов шокировал Шахтер в Харькове

Флагманы украинского футбола уже успели приловчиться играть в параллельном друг другу режиме, поэтому увидеть их противостояния против львовских команд образца 19-го тура Премьер-лиги в один временной слот было не такой уже и неожиданностью. Удивила лишь локация проведения матча с участием действующего чемпиона страны. Донецкий «Шахтер», впервые после своего отъезда из Харькова, вернулся на ОСК «Металлист», но при этом именно ПФК «Львов» в изначальном графике стоял в качестве домашней команды. Причина подобной смены локации достаточно проста – родной город львовян сразил коронавирус COVID-19, а на столичном НСК «Олимпийский» в это время свой матч против «Руха» играло киевское «Динамо».



Подопечные Луиша Каштру прекрасно помнили, каково это играть на поле до боли знакомого для них стадиона, поэтому смотрелись на старте более активными, нежели соперники. Сценарий матча первого круга с тремя быстрыми мячами от «горняков» вполне бы мог повториться, однако Жуниор Мораес упустил две возможности открыть счет уже к восьмой минуте встречи. В отдельных эпизодах вызывала вопросы игра голкипера Костика, однако именно при первой попытке форварда соперников он сделал все, чтобы уберечь ворота от гола.



«Шахтер» заметно увлекался игрой на чужой половине поля, опрометчиво оголяя свои далеко не самые надежные тылы. Как итог, Витао на 10-й минуте ненадолго потерял концентрацию, отразив до этого головой дальний удар Брикнера, а уже в следующей атаке соперников защитник подарил мяч Назарию Нычу, но Анатолию Трубину удалось совершить действительно выдающийся сейв во время выхода один на один со стороны соперника.



Дончане совершили очередные попытки отбросить соперников подальше от своих ворот, но на 24-й минуте грубо ошиблись в центре поля. Маркос Антонио был атакован со стороны Шины, после чего бразилец убежал к правому флангу чужой штрафной, откуда нашел на дальней штанге свободного соотечественника Алваро. «Шахтер» был шокирован, а в воздухе запахло воспоминаниями о недавних играх против римской «Ромы».



К счастью, для «горняков», их практически мгновенно развеял Соломон блестящей подкруткой в дальнюю девятку с левого фланга штрафной на 31-й минуте. Установив ничейный счет на табло, подопечные Каштру много времени проводили в атаках на чужой половине, однако соперники приловчились тормозить их розыгрыш мелким фолом, за что, правда, получили несколько необязательных предупреждений. На самом деле, это была достаточно небольшая плата за на игру с опаской со стороны действующего чемпиона страны против главного аутсайдера.



Главный тренер «Шахтера» не стал доверять Маркосу Антонио игровое время во втором тайме, а за счет Алана Патрика гости хотели получить более стабильный контроль мяча. Вместо этого, «горняки» пропустили второй гол. Простая потеря мяча от Додо в центре поля завершилась быстрым пасом Чиряка на ход Нычу в зону перед чужой штрафной. То, что сделал форвард с Витао после этого, точно должно заставить тренерский штаб пересмотреть место в стартовом составе для бразильца. Тем временем, мяч уже благополучно был отправлен под Трубиным.



Дончане с горячей головой пошли отыгрываться, и достаточно быстро познали успех. Шина ничего не смог сделать с Соломоном в правом фланге своей штрафной, после чего Костик провалил выбор позиции, и пропустил удар низом в ближний угол. 56-я минута матча проходила на тот момент, поэтому «Шахтер» и не думал сдавать обороны. Все зависело только от «Львова», и коллектив Анатолия Бессмертного сумел шокировать всех.



Третий решительный выпад львовян в контратаку, который произошел на 72-й минуте, завершился падением Шины в правом фланге чужой штрафной, после контакта с ногой Трубина. Голкипер «горняков» точно не виноват, что его линия обороны в очередной раз пустила соперников себе за спину. Тем не менее, удар пострадавшего игрока с пенальти по центру ворот вывел хозяев поля в третий раз вперед по счету. А дальше – всем известный сценарий: «Шахтер» колоссальными усилиями старается преодолеть низкий блок, работает в завершающей трети, но к успеху так и не приходит. Не в первый раз в этом сезоне, правда?



В следующем туре, который состоится уже после матчей национальных сборных, ПФК «Львов» сыграет на выезде против днепровского «Днепра-1», а донецкий «Шахтер» ожидает гостевое противостояния против полтавской «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

ПФК «Львов» – «Шахтер» - 3:2



Алваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) – Соломон, 31, 56



Шина, 7, Брикнер, 16, Чиряк, 33, Костик, 90+3 – Мораес, 32, Алан Патрик, 65, Трубин, 72

ПФК «Львов»: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77) – Брикнер (Довгий, 64) – Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4) – Ныч.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо – Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон – Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71) – Мораес.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).



Удары (в створ): 5 (2) – 16 (7)

Угловые: 1 – 9

Оффсайды: 2 – 1.

ПФК ЛЬВОВ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C