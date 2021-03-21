19-й тур
Львов
3 : 2
Шахтер Донецк
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Давид одолел Голиафа. Львов шокировал Шахтер в Харькове

Коллектив Анатолия Бессмертного трижды выходил вперед по ходу поединка

  • 21.03.2021 18:55
  • 21343 просмотра
  • 288 комментариев
Давид одолел Голиафа. Львов шокировал Шахтер в Харькове
© ФК Шахтер Донецк

Флагманы украинского футбола уже успели приловчиться играть в параллельном друг другу режиме, поэтому увидеть их противостояния против львовских команд образца 19-го тура Премьер-лиги в один временной слот было не такой уже и неожиданностью. Удивила лишь локация проведения матча с участием действующего чемпиона страны. Донецкий «Шахтер», впервые после своего отъезда из Харькова, вернулся на ОСК «Металлист», но при этом именно ПФК «Львов» в изначальном графике стоял в качестве домашней команды. Причина подобной смены локации достаточно проста – родной город львовян сразил коронавирус COVID-19, а на столичном НСК «Олимпийский» в это время свой матч против «Руха» играло киевское «Динамо».

Подопечные Луиша Каштру прекрасно помнили, каково это играть на поле до боли знакомого для них стадиона, поэтому смотрелись на старте более активными, нежели соперники. Сценарий матча первого круга с тремя быстрыми мячами от «горняков» вполне бы мог повториться, однако Жуниор Мораес упустил две возможности открыть счет уже к восьмой минуте встречи. В отдельных эпизодах вызывала вопросы игра голкипера Костика, однако именно при первой попытке форварда соперников он сделал все, чтобы уберечь ворота от гола.

«Шахтер» заметно увлекался игрой на чужой половине поля, опрометчиво оголяя свои далеко не самые надежные тылы. Как итог, Витао на 10-й минуте ненадолго потерял концентрацию, отразив до этого головой дальний удар Брикнера, а уже в следующей атаке соперников защитник подарил мяч Назарию Нычу, но Анатолию Трубину удалось совершить действительно выдающийся сейв во время выхода один на один со стороны соперника.

Дончане совершили очередные попытки отбросить соперников подальше от своих ворот, но на 24-й минуте грубо ошиблись в центре поля. Маркос Антонио был атакован со стороны Шины, после чего бразилец убежал к правому флангу чужой штрафной, откуда нашел на дальней штанге свободного соотечественника Алваро. «Шахтер» был шокирован, а в воздухе запахло воспоминаниями о недавних играх против римской «Ромы».

К счастью, для «горняков», их практически мгновенно развеял Соломон блестящей подкруткой в дальнюю девятку с левого фланга штрафной на 31-й минуте. Установив ничейный счет на табло, подопечные Каштру много времени проводили в атаках на чужой половине, однако соперники приловчились тормозить их розыгрыш мелким фолом, за что, правда, получили несколько необязательных предупреждений. На самом деле, это была достаточно небольшая плата за на игру с опаской со стороны действующего чемпиона страны против главного аутсайдера.

Главный тренер «Шахтера» не стал доверять Маркосу Антонио игровое время во втором тайме, а за счет Алана Патрика гости хотели получить более стабильный контроль мяча. Вместо этого, «горняки» пропустили второй гол. Простая потеря мяча от Додо в центре поля завершилась быстрым пасом Чиряка на ход Нычу в зону перед чужой штрафной. То, что сделал форвард с Витао после этого, точно должно заставить тренерский штаб пересмотреть место в стартовом составе для бразильца. Тем временем, мяч уже благополучно был отправлен под Трубиным.

Дончане с горячей головой пошли отыгрываться, и достаточно быстро познали успех. Шина ничего не смог сделать с Соломоном в правом фланге своей штрафной, после чего Костик провалил выбор позиции, и пропустил удар низом в ближний угол. 56-я минута матча проходила на тот момент, поэтому «Шахтер» и не думал сдавать обороны. Все зависело только от «Львова», и коллектив Анатолия Бессмертного сумел шокировать всех.

Третий решительный выпад львовян в контратаку, который произошел на 72-й минуте, завершился падением Шины в правом фланге чужой штрафной, после контакта с ногой Трубина. Голкипер «горняков» точно не виноват, что его линия обороны в очередной раз пустила соперников себе за спину. Тем не менее, удар пострадавшего игрока с пенальти по центру ворот вывел хозяев поля в третий раз вперед по счету. А дальше – всем известный сценарий: «Шахтер» колоссальными усилиями старается преодолеть низкий блок, работает в завершающей трети, но к успеху так и не приходит. Не в первый раз в этом сезоне, правда?

В следующем туре, который состоится уже после матчей национальных сборных, ПФК «Львов» сыграет на выезде против днепровского «Днепра-1», а донецкий «Шахтер» ожидает гостевое противостояния против полтавской «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

ПФК «Львов» – «Шахтер» - 3:2

Алваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) – Соломон, 31, 56

Шина, 7, Брикнер, 16, Чиряк, 33, Костик, 90+3 – Мораес, 32, Алан Патрик, 65, Трубин, 72

ПФК «Львов»: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77) – Брикнер (Довгий, 64) – Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4) – Ныч.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо – Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон – Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71) – Мораес.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

Удары (в створ): 5 (2) – 16 (7)
Угловые: 1 – 9
Оффсайды: 2 – 1.

ПФК ЛЬВОВ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

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Источник — Sport.ua

(40 голосов)

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Комментарии
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 21.03.2021 20:03
    0
    Как дыркачи рады ,соскучились убогие за золотом можно как псам и кинуть кость раз в пять лет убогим
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 20:03
    0
    M@кs7777⚒, 21.03.2021 20:01
    не скули пёс,можешь сегодня и в рот взять с радости
    и как всегда по игре шахтера комментарий
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 21.03.2021 20:03
    0
    M@кs7777⚒, 21.03.2021 20:01
    не скули пёс,можешь сегодня и в рот взять с радости
    шлюха, сосааатьь
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.03.2021 20:03
    +1
    Поздравляю Динамо с чемпионством,но а Каштру надо увольнять немедленно,чтоб хоть второе место сохранить
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 20:01
    +2
    Maslyaspor, 21.03.2021 19:48
    Сьогодні зловив себе на думці що цей Шахтар може примудрилися і Орендуполь не переграти ))))
    та це вже взагалі поза межами реальності. 5-0 мій прогноз.
    Зібрались та й перемогли непростого суперника
    Ссылка
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 21.03.2021 20:01
    -5
    Oleh Nahornyi, 21.03.2021 19:58
    Де це чмо 7777?...Захлинувся власним гівном?
    не скули пёс,можешь сегодня и в рот взять с радости
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.03.2021 20:00
    +1
    Борьба за 2е место обострилась не на шутку!
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 21.03.2021 19:59
    0
    grig, 21.03.2021 19:56
    "Заря" конечно сильнее "Шахтера" играет. Но, положа руку на сердце, для Украины лучше, чтобы второе место занял "Шахтер". В Лиге Чемпионов он все таки больше зачетных очков наберет. У него - опыт.
    Если игра не изменится то этот опыт до пятой точки будет. А в группе ЛЕ шахтер может набрать больше очков
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 21.03.2021 19:58
    +5
    Де це чмо 7777?...Захлинувся власним гівном?
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 21.03.2021 19:58
    +4
    grig, 21.03.2021 19:56
    "Заря" конечно сильнее "Шахтера" играет. Но, положа руку на сердце, для Украины лучше, чтобы второе место занял "Шахтер". В Лиге Чемпионов он все таки больше зачетных очков наберет. У него - опыт.
    С Гладбахом хороший у них был опыт...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 19:58
    +7
    Но УАФ "Шахтер" в беде не бросит. Поможет занять 2е место.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 21.03.2021 19:57
    +3
    Давай Мирча отомсти хет-триком
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 19:56
    +1
    "Заря" конечно сильнее "Шахтера" играет. Но, положа руку на сердце, для Украины лучше, чтобы второе место занял "Шахтер". В Лиге Чемпионов он все таки больше зачетных очков наберет. У него - опыт.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 21.03.2021 19:56
    +5
    А вообще кроты сосите х*й
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.03.2021 19:55
    +2
    Каштру гудбай. У нас чемпионат уже как в топ-5, аутсайдеры лидеров обыгрывают
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:54
    +2
    Сегодня днонецкие обосрались еще более жидко, чем с Агробизнесом. ДИНАМО КИЕВ - ЧЕМПИОН!!!!!!!
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 21.03.2021 19:54
    0
    Maslyaspor, 21.03.2021 19:48
    Сьогодні зловив себе на думці що цей Шахтар може примудрилися і Орендуполь не переграти ))))
    Ну те если что сами себе забьют))
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 19:53
    +2
    А этих убогих скоро все причёсывать будут. Не верите? Спросите у Агробизнеса.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 21.03.2021 19:52
    +5
    etorfine, 21.03.2021 19:33
    Пити таку сечу, може тільки вболівальник фекалів
    Какое ж ты убогое. То что ты привык к АТБшному мицному, чтоб мозги быстрей отбило, не делает тебе чести
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 19:51
    0
    tima fialko, 21.03.2021 19:49
    Бразилія,до побачення
    та пару дней до этого ж другие были коменты.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 18:57
    +33
    И это "Львов" - команда занимающая последнее место в чемпионате.
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 21.03.2021 18:56
    +32
    Динамо - Чемпион! Кроты - по норам!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.03.2021 19:04
    +25
    Есть интрига за второе место. Пока что Заря фаворит
    Ссылка
    Александр Петров
    online
      Александр Петров, 21.03.2021 18:59
    +23
    Шахтер выходит из кризиса
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 21.03.2021 18:57
    +23
    Львов Красава! Шахтер ДНО!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 18:56
    +22
    Матчі з Ромою провалені, Кубок України провалений (причому з клубом ПЕРШОЇ ліги). У ЧУ Шахтар не може обіграти Колос, програє Зорі і Львову. Шахтар ніколи не був таким слабким, як у 2021 році.
    Каштру треба негайно гнати в шию. Гірше не буде. Тайсона відправити працювати на плантацію.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.03.2021 19:12
    +21
    заря--давай на второе место
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.03.2021 19:13
    +20
    Предлагаю провести голосование в поддержку Каштру! Он должен остаться в Шахтёре!!!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 21.03.2021 18:58
    +20
    Агробизнес, Львов. Кто следующий?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 18:57
    +20
    ZAKARPATFAN, 21.03.2021 18:56
    Каштру уже подал в отставку или ещё целую минуту ждать?
    Лучший же тренер УПЛ , несправедливо не попавший в номинацию , уже нет ?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.03.2021 19:02
    +19
    Никто не знает, почему Каштру не попал в тройку лучших тренеров Украины?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.03.2021 18:58
    +19
    БРАВО ЛЬВОВ--бомжам даже десять минут не помогли
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 18:58
    +18
    Поздравляю Динамо с заслуженным чемпионством
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 18:59
    +17
    А где Тимофеюк и Максим ?
    Это уже вкусный атакующий футбол был , или ещё подождать надо ?
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 21.03.2021 18:58
    +17
    Агробізнес , ФК Львів
    Славно трахнули кротів
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 19:34
    +16
    M@кs7777⚒, 21.03.2021 19:28
    Ладно голубые совы радуйтесь можете ещё от радости поехать к Фани в г..ей клюб и тр.хнуть друг друга ,,
    Как обычно болельщик шахтёра , пытается перевести дискуссию на тему мужеложества и задавить всех в ней опытом
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.03.2021 18:58
    +16
    Поздравляю заранее Динамо с семпионством. Не верю, что в оставшихся матчах киевляне растеряют преимущество в 7 очков.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 21.03.2021 18:59
    +15
    Шахтар знову програв Ромі, на цей раз львівській... )
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.03.2021 18:59
    +15
    А Каштру топовый тренер. За месяц слился со всех турниров. Еще и абсолютно никакой игры у Шахтера
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.03.2021 18:58
    +15
    Агробизнес! Львов! Кто следующий
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