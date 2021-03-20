Отыскать «изюминку» в противостоянии главного аутсайдера сезона с действующим чемпионом – задача не из простых. К тому же, «Львов» накануне встречи лишился фактора домашнего поля – из-за подготовки стадиона к играм национальной сборной было принято решение сыграть матч в Харькове. Правда, позже и поединки квалификации чемпионата мира перенесли из Львова в Киев, а на «Арене Львов» позволили сыграть «Агробизнесу» матч Первой лиги… Вот такая «эпопея».

По той же причине подготовки стадиона «Львов» не сыграл и с «Рухом» в минувшем туре, так что пауза львовян между официальными играми составит две недели. Коллектив Анатолия Бессмертного заполнил ее спаррингом с перволиговой тернопольской «Нивой», выиграв со счетом 3:1. Мячами у «Львова» отметились Энес Махмутович (головой после корнера), Альваро (дальний удар) и Иван Брикнер (также после углового). Кстати, Махмутович, еще не забивавший голов в УПЛ, успел «насобирать» четыре желтые карточки, пропустив поединок с «Зарей». Кто знает, а вдруг защитник отметит свое возвращение после трехнедельной паузы в чемпионат таким же результативным приходом на угловой?

На этой неделе расставание с еврокубками поджидало «Шахтера», в четверг попрощавшегося с Лигой Европы. «Хлопнуть дверью» не удалось, и помимо неплохой игры, «горняки» запомнились лишь так называемым голом престижа: Мораес отличился после розыгрыша штрафного (ох уж эти «стандарты» в современном футболе!). Повторно проиграв «Роме», подопечные Луиша Каштру потерпели 4 поражение в 6 последних матчах – статистика для дончан, конечно, удручающая. Вариантов у «Шахтера» теперь не остается – бросить все силы на чемпионат, чтобы отыграть 4-очковое отставание от «Динамо».

Главным для «горняков» будет грамотно распределить кадровый ресурс, ведь проблем у «Шахтера» хватает. В четверг не попал в заявку на игру Исмаили, залечивающий колено, месяц в «лазарете» находится Тарас Степаненко, а вот Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, «Львов» – соперник, с которым уместно экспериментировать, так что самое время проверить в деле ближайший резерв. Новый тренерский штаб самих «горожан» в УПЛ обошелся без «революций», хотя и времени для них у Анатолия Бессмертного не было. Однако, как раз в минувшую паузу рулевой наверняка достаточно изучил подопечных: в спарринге с «Нивой», судя по информации пресс-службы клуба, даже удалось посмотреть в деле молодежь.

В игре первого круга «Шахтер» без труда разобрался со «Львовом», «отгрузив» соперникам четыре гола уже к середине первого тайма (итог – 5:1). Вообще же, в семи встречах дончане лишь раз потеряли очки с «сине-золотыми львами», осенью 2018-го сыграв 0:0 – между прочим, в Харькове. «Металлист», как помним, немало был домашней ареной «Шахтера», и здесь оппоненты проведут уже четвертое противостояние, хотя «Львов» станет временным хозяином тут впервые.

Ориентировочные составы:

ПФК «Львов»: Костик, Якимец, Маруан, Махмутович, Грысьо, Чирьяк, Брикнер, Довгий, Альваро, Шина, Ныч.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон.

21 марта, воскресенье