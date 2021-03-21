19-й тур
Львов
3 : 2
Шахтер Донецк
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Шахтер – 3:2. Большая сенсация в Харькове. Видео голов и обзор игры

Смотрите видео голов и обзор матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.03.2021 19:15
  • 17962 просмотра
  • 11 комментариев
Львов – Шахтер – 3:2. Большая сенсация в Харькове. Видео голов и обзор игры
© ФК Шахтер Донецк

21 марта в Харькове проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Шахтер».

ГОЛ! 1:0. Алваро, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Соломон, 31 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Ныч, 48 мин.

ГОЛ! 2:2. Соломон, 56 мин.

ГОЛ! 3:2. Шина, 73 мин (пен).

Видеообзор второго тайма.

События матча
73' ГОЛ ! С пенальти забил Шина (Львов).
56' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
48' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
31' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
24' ГОЛ ! Мяч забил Альваро (Львов).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 20:02
    0
    Блін...де судді? Чому не допомогли на перемогу?((( Де Монзуль?!!!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:00
    +1
    Дениска со своими недоэкспертами готовится к эфиру. Будут транслировать для десятка другого зрителей. Леон пройдёт в эфир со своими пьяными котами...весёлый эфир будет
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 19:30
    -3
    grifon, 21.03.2021 19:25
    бандерівці покарали сепарів
    Ебанько
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 21.03.2021 19:25
    +1
    бандерівці покарали сепарів
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:24
    +4
    Львов порадовал игрой и результатом.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.03.2021 19:23
    +4
    Львів сьогодні на користь Динамо.
    Ссылка
    Александр Петров
    online
      Александр Петров, 21.03.2021 19:22
    0
    Ка же плох сегодня был Тайсон. Если бы не он Шахтер выиграл бы не напрягаясь сегодня
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:21
    -1
    Владислав Короткіх, 21.03.2021 19:04
    У Львова форма смахивает на Рому))))
    Доречу класна форма і кольори. Пару тижні тому купив собі таку футболку.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:21
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    Хто ми Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Синьо -золоті леви !!!!!!!!!!!!!!!
    Дуже класна гра Львова!
    Тільки Львів! Тільки Львів"яни !
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 21.03.2021 19:04
    +9
    У Львова форма смахивает на Рому))))
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 21.03.2021 18:59
    +3
    Такого слабкого захитсу давно в шахтарі не було.
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 21.03.2021 19:04
    +9
    У Львова форма смахивает на Рому))))
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:24
    +4
    Львов порадовал игрой и результатом.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.03.2021 19:23
    +4
    Львів сьогодні на користь Динамо.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 21.03.2021 18:59
    +3
    Такого слабкого захитсу давно в шахтарі не було.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:00
    +1
    Дениска со своими недоэкспертами готовится к эфиру. Будут транслировать для десятка другого зрителей. Леон пройдёт в эфир со своими пьяными котами...весёлый эфир будет
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 21.03.2021 19:25
    +1
    бандерівці покарали сепарів
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 20:02
    0
    Блін...де судді? Чому не допомогли на перемогу?((( Де Монзуль?!!!
    Ссылка
    Александр Петров
    online
      Александр Петров, 21.03.2021 19:22
    0
    Ка же плох сегодня был Тайсон. Если бы не он Шахтер выиграл бы не напрягаясь сегодня
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:21
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    Хто ми Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Синьо -золоті леви !!!!!!!!!!!!!!!
    Дуже класна гра Львова!
    Тільки Львів! Тільки Львів"яни !
    Ссылка
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