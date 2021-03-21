КАШТРУ: «Проблемы в координации фатальны. Это очень сложный год для нас»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции в Харькове ответил на вопросы журналистов о причинах поражения от «Львова» (2:3):

– Почему возникают такие проблемы в обороне?

– По сравнению с тем, что сделали в прошлом сезоне, нам пришлось проводить определенные замены, изменения в команде из-за травм. Времени, чтобы поработать, в последнее время было очень мало. Мы потеряли очень много в скоординированности игры в обороне, потеряли стабильность. Наше время прессинга, координация линий, контроль глубины. Это сейчас проблема для нас.

Сегодня, контролируя в принципе игру, пропустили гол. Среагировали на это и сравняли. Сделали одно изменение – и снова пропустили. Продолжили атаковать, проводить большую работу в атаке, забили и пропустили опять. И все проблемы, которые у нас есть в плане координации, фатальны. Сегодня все это привело к тому, что мы не заработали три важных очка, чтобы продолжать думать только об одном. А теперь это намного дальше, чем было.

– Притом что вы много создавали в атаке, комбинации не приводили к голам, а Соломон забивал дальними ударами.

– Я считаю, что сегодня, по сравнению с тем, что было в других матчах, у нас было очень много ударов по воротам. Было действительно много моментов: удары из-за пределов штрафной, из штрафной, подачи в штрафную. Если говорить о нашей команде в атаке, думаю, там мы, в принципе, на удовлетворительном уровне. Достаточно продуктивны в атаке. Мы смогли забить дважды, но пробивали много раз – можно было забить пять-шесть мячей. У нас проблема в обороне, как мы сейчас и говорили. Когда такая команда, как мы, которая идет на втором месте, забивает два мяча, чаще всего она побеждает.

Но есть и другое. Мы, чтобы хорошо атаковать, должны быть хорошо сбалансированы в обороне, быть очень компетентны в этот момент. К сожалению, мы не были. Мы атакуем немного неуверенно, потому что не так хорошо все происходит при обороне. К сожалению, команда проходит через такие моменты. Это очень сложный год для нас. Но я думаю, что жалеть, извиняться, говорить, что нужно было сделать то или это… Когда у тебя что-то не получается, есть один путь – работать. Думаю, что это единственный выход из проблем, которые часто встречаются. Это то, что мы будем продолжать делать, – работать. Зная, что все очень и очень сложно, работать, чтобы добиться нашей главной цели, которой мы так хотели и хотим.

– Вопрос об атмосфере внутри команды в связи с ситуацией с Тайсоном.

– Проблемы, которые происходят в команде… Понятно, что есть вещи, которые нас расстраивают, и все так чисто не проходит. Но эти проблемы происходят в футболе. Я надеюсь, что очень быстро в команде установится доверительный климат и что команда до конца сезона сможет быть продуктивной, с качественным футболом. Если не добьемся цели, по крайней мере закончим чемпионат с красивым футболом, который снова будет тем футболом «Шахтера», который мы показывали до этого всегда.