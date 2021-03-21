19-й тур
Львов
3 : 2
Шахтер Донецк
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КАШТРУ: «Проблемы в координации фатальны. Это очень сложный год для нас»

Главный тренер «Шахтера» пояснил причины поражения от «Львова»

  • 21.03.2021 20:43
  • 3679 просмотров
  • 8 комментариев
КАШТРУ: «Проблемы в координации фатальны. Это очень сложный год для нас»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции в Харькове ответил на вопросы журналистов о причинах поражения от «Львова» (2:3):

– Почему возникают такие проблемы в обороне?

– По сравнению с тем, что сделали в прошлом сезоне, нам пришлось проводить определенные замены, изменения в команде из-за травм. Времени, чтобы поработать, в последнее время было очень мало. Мы потеряли очень много в скоординированности игры в обороне, потеряли стабильность. Наше время прессинга, координация линий, контроль глубины. Это сейчас проблема для нас.

Сегодня, контролируя в принципе игру, пропустили гол. Среагировали на это и сравняли. Сделали одно изменение – и снова пропустили. Продолжили атаковать, проводить большую работу в атаке, забили и пропустили опять. И все проблемы, которые у нас есть в плане координации, фатальны. Сегодня все это привело к тому, что мы не заработали три важных очка, чтобы продолжать думать только об одном. А теперь это намного дальше, чем было.

– Притом что вы много создавали в атаке, комбинации не приводили к голам, а Соломон забивал дальними ударами.

– Я считаю, что сегодня, по сравнению с тем, что было в других матчах, у нас было очень много ударов по воротам. Было действительно много моментов: удары из-за пределов штрафной, из штрафной, подачи в штрафную. Если говорить о нашей команде в атаке, думаю, там мы, в принципе, на удовлетворительном уровне. Достаточно продуктивны в атаке. Мы смогли забить дважды, но пробивали много раз – можно было забить пять-шесть мячей. У нас проблема в обороне, как мы сейчас и говорили. Когда такая команда, как мы, которая идет на втором месте, забивает два мяча, чаще всего она побеждает.

Но есть и другое. Мы, чтобы хорошо атаковать, должны быть хорошо сбалансированы в обороне, быть очень компетентны в этот момент. К сожалению, мы не были. Мы атакуем немного неуверенно, потому что не так хорошо все происходит при обороне. К сожалению, команда проходит через такие моменты. Это очень сложный год для нас. Но я думаю, что жалеть, извиняться, говорить, что нужно было сделать то или это… Когда у тебя что-то не получается, есть один путь – работать. Думаю, что это единственный выход из проблем, которые часто встречаются. Это то, что мы будем продолжать делать, – работать. Зная, что все очень и очень сложно, работать, чтобы добиться нашей главной цели, которой мы так хотели и хотим.

– Вопрос об атмосфере внутри команды в связи с ситуацией с Тайсоном.

– Проблемы, которые происходят в команде… Понятно, что есть вещи, которые нас расстраивают, и все так чисто не проходит. Но эти проблемы происходят в футболе. Я надеюсь, что очень быстро в команде установится доверительный климат и что команда до конца сезона сможет быть продуктивной, с качественным футболом. Если не добьемся цели, по крайней мере закончим чемпионат с красивым футболом, который снова будет тем футболом «Шахтера», который мы показывали до этого всегда.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(17 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
    online
      polesse2000, 21.03.2021 21:20
    +2
    И обязательно попадет в топ 5 тренеров ЧУ ну где-то в 2031 году
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 21.03.2021 21:13
    +7
    Каштру нужно дать еще несколько лет, и он сделает из Шахтера идеальный клуб
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 21:02
    +9
    Мистер Каштру , мы в вас верим .
    Ждём переподписания контракта
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 21:01
    +3
    Матчі з Ромою провалені, Кубок України провалений (причому з клубом ПЕРШОЇ ліги). У ЧУ Шахтар не може обіграти Колос, програє Зорі і Львову. Шахтар ніколи не був таким слабким, як у 2021 році.
    Каштру треба негайно гнати в шию. Гірше не буде. Тайсона відправити працювати на плантацію.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 21:00
    +5
    Просто без Степана это конкурс красоты а не крепкий коллектив ... атаки ему не хватило. Анализер нашёлся.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.03.2021 20:58
    +4
    Каштру: проблемы с координации фатальны. Разучились симулировать по школе серуна и не так откровенно сзади бьют по ногам как раньше
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.03.2021 20:55
    +8
    без Степаненка Шахтар у захисті просто жах....
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 21.03.2021 20:53
    +14
    Луиш не бери дурного в голову, все будет хорошо, тебя все болельщики поддерживают, оставайся, просто еще нужно время. Следующий год должен быть шикарен, честно! Оставайся Луиш, нам нравится игра Шахтёра!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 21.03.2021 20:53
    +14
    Луиш не бери дурного в голову, все будет хорошо, тебя все болельщики поддерживают, оставайся, просто еще нужно время. Следующий год должен быть шикарен, честно! Оставайся Луиш, нам нравится игра Шахтёра!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 21:02
    +9
    Мистер Каштру , мы в вас верим .
    Ждём переподписания контракта
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.03.2021 20:55
    +8
    без Степаненка Шахтар у захисті просто жах....
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 21.03.2021 21:13
    +7
    Каштру нужно дать еще несколько лет, и он сделает из Шахтера идеальный клуб
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 21:00
    +5
    Просто без Степана это конкурс красоты а не крепкий коллектив ... атаки ему не хватило. Анализер нашёлся.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.03.2021 20:58
    +4
    Каштру: проблемы с координации фатальны. Разучились симулировать по школе серуна и не так откровенно сзади бьют по ногам как раньше
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 21:01
    +3
    Матчі з Ромою провалені, Кубок України провалений (причому з клубом ПЕРШОЇ ліги). У ЧУ Шахтар не може обіграти Колос, програє Зорі і Львову. Шахтар ніколи не був таким слабким, як у 2021 році.
    Каштру треба негайно гнати в шию. Гірше не буде. Тайсона відправити працювати на плантацію.
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 21.03.2021 21:20
    +2
    И обязательно попадет в топ 5 тренеров ЧУ ну где-то в 2031 году
    Ссылка
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