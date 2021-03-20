19-й тур
Львов
0 : 0
Шахтер Донецк
21.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.03.2021 17:43
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ПФК Львов – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 21-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Действующие чемпионы Украины возвращаются в Харьков для проведения, внимание(!), гостевого матча против абсолютного аутсайдера текущего розыгрыша УПЛ – ПФК «Львов». Подготовка газона «Арены Львов» к матчам сборной Украины прошла насмарку – коронавирус COVID-19 выгнал футбол из крупнейшего города западной Украины, а достаточно любопытный поединок, так и вовсе, загнал на противоположную часть страны. «Шахтер» будет очень зол в предстоящей игре. В первую очередь – на собственное бессилие в играх против «Ромы» (0:3 и 1:2), из-за которых у «горняков» остались лишь матчи чемпионата в календаре до конца сезона. Перед Каштру стоит очевидная задача – защита титула. В противном случае, его уже ничего не спасет от отставки. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Шахтер».

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Илья Береза, Sport.ua

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