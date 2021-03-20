Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему бразильский легионер донецкой команды Тайсон сослан в дубль.
«Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.
Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.
Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», – сказал Срна.
Источник — Футбол 1/2/3
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я серйозно, не раз бачив такі його коменти
я серйозно, не раз бачив такі його коменти
закарпатлох
закарпатлох
це цілком передбачувана ситуація
закарпатлох
це цілком передбачувана ситуація
я серйозно, не раз бачив такі його коменти
закарпатлох
я серйозно, не раз бачив такі його коменти
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