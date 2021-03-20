Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль

Все случилось в Киеве

  • 20.03.2021 22:41
  • 12054 просмотра
  • 23 комментария
Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон (слева)

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему бразильский легионер донецкой команды Тайсон сослан в дубль.

«Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправил его  в дубль, теперь он тренируется там.

Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», – сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(56 голосов)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.03.2021 00:04
    +2
    Бардак!
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 00:00
    0
    grig, 20.03.2021 23:48
    Да не мучайте человека. Он столько уже сделал для клуба и заслужил, чтоб его поблагодарили за то многое, что он сделал и в награду отпустили играть туда, куда он хочет. Но, видимо, "Шажтер" и порядочность - понятия несовместимые.
    а может он телочка кого-то из руководства а все намного проще
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:57
    0
    viktor112007, 20.03.2021 23:52
    так закарпатлох каже, що цього мало, що зливають матчі через українців у складі.
    я серйозно, не раз бачив такі його коменти
    Той скаже. У нього паприкаш замість мізків
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 23:54
    -2
    Какие бы не были заслуги,ну это уже перебор,пусть сидит до конца сезона в дубле)Не уважения к команде, к тренеру ,чи не звезда,Сульшер Погба ставил на место ,Сари самого Роналдо !!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:52
    +4
    Andy Chak, 20.03.2021 23:46
    паданєцкі його треба в тєрікони завезти, нехай копне пару раз і потім зрозуміє, що з ахмєткою контракт офіційний тільки такий)))
    в тєррікони не актуально. нападвал
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:52
    +3
    Муґунот Уух, 20.03.2021 23:51
    та куди вже більше? вже якось еиходили Трубін, захисник-українець і девять блондинів
    так закарпатлох каже, що цього мало, що зливають матчі через українців у складі.
    я серйозно, не раз бачив такі його коменти
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:51
    +4
    viktor112007, 20.03.2021 23:45
    просто треба більше бразильців (с)
    закарпатлох
    та куди вже більше? вже якось еиходили Трубін, захисник-українець і девять блондинів
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 23:48
    +2
    Да не мучайте человека. Он столько уже сделал для клуба и заслужил, чтоб его поблагодарили за то многое, что он сделал и в награду отпустили играть туда, куда он хочет. Но, видимо, "Шажтер" и порядочность - понятия несовместимые.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 23:46
    +4
    паданєцкі його треба в тєрікони завезти, нехай копне пару раз і потім зрозуміє, що з ахмєткою контракт офіційний тільки такий)))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:45
    +2
    просто треба більше бразильців (с)
    закарпатлох
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 20.03.2021 23:43
    +4
    а чого раніше його не відпустили у інший клуб??
    це цілком передбачувана ситуація
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.03.2021 23:42
    0
    Хоть одно умное решение в клубе приняли за столько лет..
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.03.2021 23:34
    0
    Если он отказался выходить то это невыполнение контракта и зп может не получить , что сам Тайсон скажет
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:31
    +6
    Еще и против Ромы. Наоборот рваться должен себя показать скаутам лишний раз. Неадекват.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 20.03.2021 23:29
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    Та бывают уникалы такие
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:27
    +2
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    А х*ле, шахтёрский характер. продолжатель славных традиций Соколовского, Старухина, Дегтярева...
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 20.03.2021 23:21
    +11
    Вот это оно ахеревшае стало... Мало того что вечно то ноет , то рыдает. Так еще капризы и поступки как у телки при ПМС. Противно смотреть на это все...фууу
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    +3
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    Ссылка
    YOU OK?
      YOU OK?, 20.03.2021 23:10
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Его нужно было очень и очень давно туда перевести.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.03.2021 23:09
    +9
    Надо было продать Тайсона летом. Если ещё были предложения. Очевидно было, что он сдаст и будет бузить. Не будет выкладываться. Он это ясно дал понять, ещё когда его не отпустили в Милан. Понятно, что это был последний шанс сыграть в приличном европейском клубе. Но и контракт сам подписал (сладкий!). Одним словом - все Буратино в данной ситуации. И клуб, и один из сильнейших игроков в его истории, с которым во многом связаны успехи Шахтера в последние семь лет. И ведь давали за него отличные деньги (с учетом возраста).
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.03.2021 23:02
    +13
    Цветочки были - ягодки пошли 😂
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 20.03.2021 23:21
    +11
    Вот это оно ахеревшае стало... Мало того что вечно то ноет , то рыдает. Так еще капризы и поступки как у телки при ПМС. Противно смотреть на это все...фууу
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:02
    +11
    axylinam, 20.03.2021 22:48
    У Тайсона за такой демарш наверняка появилась пара новых шуб
    кротячих
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.03.2021 23:09
    +9
    Надо было продать Тайсона летом. Если ещё были предложения. Очевидно было, что он сдаст и будет бузить. Не будет выкладываться. Он это ясно дал понять, ещё когда его не отпустили в Милан. Понятно, что это был последний шанс сыграть в приличном европейском клубе. Но и контракт сам подписал (сладкий!). Одним словом - все Буратино в данной ситуации. И клуб, и один из сильнейших игроков в его истории, с которым во многом связаны успехи Шахтера в последние семь лет. И ведь давали за него отличные деньги (с учетом возраста).
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:31
    +6
    Еще и против Ромы. Наоборот рваться должен себя показать скаутам лишний раз. Неадекват.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:52
    +4
    Andy Chak, 20.03.2021 23:46
    паданєцкі його треба в тєрікони завезти, нехай копне пару раз і потім зрозуміє, що з ахмєткою контракт офіційний тільки такий)))
    в тєррікони не актуально. нападвал
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:51
    +4
    viktor112007, 20.03.2021 23:45
    просто треба більше бразильців (с)
    закарпатлох
    та куди вже більше? вже якось еиходили Трубін, захисник-українець і девять блондинів
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 23:46
    +4
    паданєцкі його треба в тєрікони завезти, нехай копне пару раз і потім зрозуміє, що з ахмєткою контракт офіційний тільки такий)))
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 20.03.2021 23:43
    +4
    а чого раніше його не відпустили у інший клуб??
    це цілком передбачувана ситуація
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:52
    +3
    Муґунот Уух, 20.03.2021 23:51
    та куди вже більше? вже якось еиходили Трубін, захисник-українець і девять блондинів
    так закарпатлох каже, що цього мало, що зливають матчі через українців у складі.
    я серйозно, не раз бачив такі його коменти
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    +3
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.03.2021 00:04
    +2
    Бардак!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 23:48
    +2
    Да не мучайте человека. Он столько уже сделал для клуба и заслужил, чтоб его поблагодарили за то многое, что он сделал и в награду отпустили играть туда, куда он хочет. Но, видимо, "Шажтер" и порядочность - понятия несовместимые.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:45
    +2
    просто треба більше бразильців (с)
    закарпатлох
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:27
    +2
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    А х*ле, шахтёрский характер. продолжатель славных традиций Соколовского, Старухина, Дегтярева...
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 20.03.2021 23:29
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 23:12
    Как вообще можно отказаться выйти на игру? Я такого вообще не припомню что-то за кем бы то ни было.
    Та бывают уникалы такие
    Ссылка
    YOU OK?
      YOU OK?, 20.03.2021 23:10
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Его нужно было очень и очень давно туда перевести.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 00:00
    0
    grig, 20.03.2021 23:48
    Да не мучайте человека. Он столько уже сделал для клуба и заслужил, чтоб его поблагодарили за то многое, что он сделал и в награду отпустили играть туда, куда он хочет. Но, видимо, "Шажтер" и порядочность - понятия несовместимые.
    а может он телочка кого-то из руководства а все намного проще
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 23:57
    0
    viktor112007, 20.03.2021 23:52
    так закарпатлох каже, що цього мало, що зливають матчі через українців у складі.
    я серйозно, не раз бачив такі його коменти
    Той скаже. У нього паприкаш замість мізків
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.03.2021 23:42
    0
    Хоть одно умное решение в клубе приняли за столько лет..
    Ссылка
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