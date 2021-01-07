Трансферная зима-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в зимнее межсезонье

  • 07.01.2021 12:30
  • 21517 просмотров
  • 10 комментариев
Трансферная зима-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
© ФК Минай. Артем Милевский (слева)

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 1 февраля, а закроется 2 марта. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Защитники:

Александар Драгович (Байер)

Сидклей (Коринтианс, возврат из аренды)

Полузащитники:

Димитрис Курбелис (Панатинаикос)

Иван Калюжный (Рух, возврат из аренды)

Кристиан Якич (Динамо З)

Дор Перец (Маккаби Т-А)

Мохаммед Кадири (Арсенат Т, возврат из аренды)

Нападающие:

Маркос Пауло (Флуминенсе)

Лиэль Абада (Маккаби П-Т)

Вратари:

Денис Бойко

Защитники:

Артем Шабанов (Лех)

Полузащитники:

Георгий Цитаишвили (Ворскла, аренда)

Виктор Цыганков (Милан)

Нападающие:

Миккель Дуэлунд

Нападающие:

Лиэль Абада (Маккаби П-Т)

Вратари:

Анатолий Трубин (Интер)

Полузащитники:

Виктор Коваленко (Аталанта, Наполи, Удинезе, Бенфика)

Тайсон (Интернасьонал)

Дентиньо (Коринтианс)

Тете (Милан)

Полузащитники:

Ренат Мочуляк (Сфынтул Георге, возврат из аренды)

Защитники:

Артур Западня (Верес)

Полузащитники:

Сергей Старенький (свободный агент)

Александр Волков (свободный агент)

Нападающие:

Дмитрий Хлебас (Александрия, свободный агент)

Защитники

Владислав Емец (Колос, возврат из аренды)

Нападающие:

Николай Ковталюк (Дила)

 

Защитники:

Иван Семенихин (Шахтер U-21)

Полузащитники:

Георгий Цитаишвили (Динамо, аренда)

Луизао (Порту Б)

Оливье Тилль (Уфа)

Амилькар Коджови (Морком)

Защитники:

Пап-Альюн Ндиайе (Вест Хем, Брага, Лилль) 

Полузащитники:

Никита Татарков (свободный агент)

 

Защитники:

Алексей Зозуля (свободный агент)

Владислав Емец (Заря, окончание аренды)

Нападающие:

Джеффри Чинеду (Транс, возврат из аренды)

Томас Довидайтис

Защитники:

Ризван Аблитаров (свободный агент)

Полузащитники:

Андрей Кравчук (свободный агент)

Нападающие:

Шахаб Захеди (Ференцварош)

Нападающие:

Дмитрий Хлебас (Десна)

Вратари:

Дмитрий Рудык (свободный агент)

Полузащитники:

Максим Задерака (Рух, свободный агент)

Алексей Довгий (свободный агент)

Жоао Тейшейра (свободный агент) 

Василий Грицук (свободный агент)

Нападающие:

Денис Безбородько (свободный агент)

Защитники:

Кирилл Меличенко (Минай)

Александр Драмбаев (Шахтер U-21, аренда)

Защитники:

Вячеслав Велев (Черноморец, аренда)

 

Защитники:

Дмитрий Фатеев (свободный агент)

Полузащитники:

Богдан Литвяк (свободный агент)

Нападающие:

Рудольф Благоги (свободный агент)

Защитники:

Даниил Карась (Горняк-Спорт)

Нападающие:

Артем Милевский (Динамо Брест)

Защитники:

Олег Допилка (свободный агент)

Кирилл Меличенко (Маруполь)

Максим Лопыренок (Днепр-1, окончание аренды)

Полузащитники:

Эдгар Капаррос (свободный агент)

Олег Голодюк (свободный агент)

Артур Карноза (свободный агент)

Нападающие:

Александр Глагола (свободный агент)

Полузащитники:

Максим Задерака (Александрия)

Роман Карасюк (Кишварда)

Нападающие:

Диего Сантос (Витебск)

Защитники:

Игорь Дуць (свободный агент)

Владимир Заставный (свободный агент)

Полузащитники:

Иван Калюжный (Динамо, окончание аренды)

Нападающие:

Николай Кухаревич (Андерлехт)

 

Вратари:

Герман Пеньков (свободный агент)

Защитники:

Максим Лопыренок (Минай, возврат из аренды)

Полузащитники:

Алексей Чичиков (свободный агент)

Дмитрий Коркишко (свободный агент)
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Денис Шаховец, Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
    Den96
      Den96, 07.01.2021 13:30
    0
    Павел Добрянский, 07.01.2021 12:41
    зробіть, щоб норм перегляд був з телефона
    Купіть нормальний телефон. Все видно добре
    Ссылка
    Павел Добрянский
      Павел Добрянский, 07.01.2021 12:41
    0
    зробіть, щоб норм перегляд був з телефона
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 23:07
    0
    ВВВ, 25.12.2020 22:34
    А Малишев хіба грає?Чи ті самі Коноплянка,Дентіньо?Пятову заміна є,наб*є свої гулі і стане класним воротніком Трубін,Тайсону теж є заміна,Коваленко не виглядає в Шахтарі таким вже незамінним.Є молоді,перспективні які вже в заявці на ігри і яких Каштру підводить до основи,тож складу для УПЛ вистачить.А там будемо бачити,може когось і підпишуть з новачків.
    На одну позицію потрібно мати по 2-3 гравця. Якщо з першої команди піде 6 гравців то 6 нових має прийти на їх місце.
    Цікавить тут саме те, що ж зробить менеджмент Шахти в такій ситуації - візьмуть молодих з дубля, довикличуть когось з оренди чи будуть купляти нових гравців.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 25.12.2020 22:34
    -1
    Hemingway, 25.12.2020 18:23
    Підуть Тайсон, Коваленео, Пятов, Малишев, Дентіньйо, хотів йти Коноплянка. Цікаво буде подивитись хто на заміну прийде.
    А Малишев хіба грає?Чи ті самі Коноплянка,Дентіньо?Пятову заміна є,наб*є свої гулі і стане класним воротніком Трубін,Тайсону теж є заміна,Коваленко не виглядає в Шахтарі таким вже незамінним.Є молоді,перспективні які вже в заявці на ігри і яких Каштру підводить до основи,тож складу для УПЛ вистачить.А там будемо бачити,може когось і підпишуть з новачків.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.12.2020 22:22
    -1
    Удел Тайсона - Минай, будет дедушке Милевскому бутсы шлифовать. Да и в карпатских селах с расизмом никак
    Ссылка
    tsidyi
      tsidyi, 25.12.2020 21:00
    0
    Артьомка повертаэться. Чекаємо на його другана Алієва
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.12.2020 19:05
    +1
    FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    По мне, так и возвращение в ЧУкр Милевского - тоже интересное событие. Видимо, решил он: "а что - Селя, Гладя вернулись, Кравец - тоже попробовал; не вернуться ли и себе?"
    П.С. Не знаю, что у него выйдет, но, думаю хуже Селезнева - не будет.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 18:23
    0
    FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    Підуть Тайсон, Коваленео, Пятов, Малишев, Дентіньйо, хотів йти Коноплянка. Цікаво буде подивитись хто на заміну прийде.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    0
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 15:03
    +2
    Більше місяця до відкриття вікна
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 15:03
    +2
    Більше місяця до відкриття вікна
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.12.2020 19:05
    +1
    FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    По мне, так и возвращение в ЧУкр Милевского - тоже интересное событие. Видимо, решил он: "а что - Селя, Гладя вернулись, Кравец - тоже попробовал; не вернуться ли и себе?"
    П.С. Не знаю, что у него выйдет, но, думаю хуже Селезнева - не будет.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 07.01.2021 13:30
    0
    Павел Добрянский, 07.01.2021 12:41
    зробіть, щоб норм перегляд був з телефона
    Купіть нормальний телефон. Все видно добре
    Ссылка
    Павел Добрянский
      Павел Добрянский, 07.01.2021 12:41
    0
    зробіть, щоб норм перегляд був з телефона
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 23:07
    0
    ВВВ, 25.12.2020 22:34
    А Малишев хіба грає?Чи ті самі Коноплянка,Дентіньо?Пятову заміна є,наб*є свої гулі і стане класним воротніком Трубін,Тайсону теж є заміна,Коваленко не виглядає в Шахтарі таким вже незамінним.Є молоді,перспективні які вже в заявці на ігри і яких Каштру підводить до основи,тож складу для УПЛ вистачить.А там будемо бачити,може когось і підпишуть з новачків.
    На одну позицію потрібно мати по 2-3 гравця. Якщо з першої команди піде 6 гравців то 6 нових має прийти на їх місце.
    Цікавить тут саме те, що ж зробить менеджмент Шахти в такій ситуації - візьмуть молодих з дубля, довикличуть когось з оренди чи будуть купляти нових гравців.
    Ссылка
    tsidyi
      tsidyi, 25.12.2020 21:00
    0
    Артьомка повертаэться. Чекаємо на його другана Алієва
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 25.12.2020 18:23
    0
    FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    Підуть Тайсон, Коваленео, Пятов, Малишев, Дентіньйо, хотів йти Коноплянка. Цікаво буде подивитись хто на заміну прийде.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.12.2020 17:26
    0
    Всё самое интересное впереди, а всё самое интересное понятное дело будет у Шахтёра.
    Ссылка
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