Трансферная зима-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 1 февраля, а закроется 2 марта. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Александар Драгович (Байер)
Сидклей (Коринтианс, возврат из аренды)
Полузащитники:
Димитрис Курбелис (Панатинаикос)
Иван Калюжный (Рух, возврат из аренды)
Кристиан Якич (Динамо З)
Дор Перец (Маккаби Т-А)
Мохаммед Кадири (Арсенат Т, возврат из аренды)
Маркос Пауло (Флуминенсе)
Лиэль Абада (Маккаби П-Т)
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Вратари:
Защитники:
Артем Шабанов (Лех)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Ворскла, аренда)
Виктор Цыганков (Милан)
Нападающие:
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Нападающие:
Лиэль Абада (Маккаби П-Т)
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Вратари:
Анатолий Трубин (Интер)
Полузащитники:
Виктор Коваленко (Аталанта, Наполи, Удинезе, Бенфика)
Тайсон (Интернасьонал)
Дентиньо (Коринтианс)
Тете (Милан)
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Полузащитники:
Ренат Мочуляк (Сфынтул Георге, возврат из аренды)
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Защитники:
Артур Западня (Верес)
Полузащитники:
Сергей Старенький (свободный агент)
Александр Волков (свободный агент)
Нападающие:
Дмитрий Хлебас (Александрия, свободный агент)
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Защитники:
Владислав Емец (Колос, возврат из аренды)
Нападающие:
Николай Ковталюк (Дила)
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Защитники:
Иван Семенихин (Шахтер U-21)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Динамо, аренда)
Луизао (Порту Б)
Оливье Тилль (Уфа)
Амилькар Коджови (Морком)
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Защитники:
Пап-Альюн Ндиайе (Вест Хем, Брага, Лилль)
Полузащитники:
Никита Татарков (свободный агент)
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Защитники:
Алексей Зозуля (свободный агент)
Владислав Емец (Заря, окончание аренды)
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Нападающие:
Джеффри Чинеду (Транс, возврат из аренды)
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Защитники:
Ризван Аблитаров (свободный агент)
Полузащитники:
Андрей Кравчук (свободный агент)
Нападающие:
Шахаб Захеди (Ференцварош)
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Нападающие:
Дмитрий Хлебас (Десна)
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Вратари:
Дмитрий Рудык (свободный агент)
Полузащитники:
Максим Задерака (Рух, свободный агент)
Алексей Довгий (свободный агент)
Жоао Тейшейра (свободный агент)
Василий Грицук (свободный агент)
Нападающие:
Денис Безбородько (свободный агент)
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Защитники:
Кирилл Меличенко (Минай)
Александр Драмбаев (Шахтер U-21, аренда)
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Защитники:
Вячеслав Велев (Черноморец, аренда)
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Защитники:
Дмитрий Фатеев (свободный агент)
Полузащитники:
Богдан Литвяк (свободный агент)
Нападающие:
Рудольф Благоги (свободный агент)
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Защитники:
Даниил Карась (Горняк-Спорт)
Нападающие:
Артем Милевский (Динамо Брест)
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Защитники:
Олег Допилка (свободный агент)
Кирилл Меличенко (Маруполь)
Максим Лопыренок (Днепр-1, окончание аренды)
Полузащитники:
Эдгар Капаррос (свободный агент)
Олег Голодюк (свободный агент)
Артур Карноза (свободный агент)
Нападающие:
Александр Глагола (свободный агент)
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Полузащитники:
Максим Задерака (Александрия)
Роман Карасюк (Кишварда)
Нападающие:
Диего Сантос (Витебск)
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Защитники:
Игорь Дуць (свободный агент)
Владимир Заставный (свободный агент)
Полузащитники:
Иван Калюжный (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Николай Кухаревич (Андерлехт)
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Вратари:
Герман Пеньков (свободный агент)
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Защитники:
Максим Лопыренок (Минай, возврат из аренды)
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Полузащитники:
Алексей Чичиков (свободный агент)
Дмитрий Коркишко (свободный агент)
Денис Шаховец, Sport.ua
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Цікавить тут саме те, що ж зробить менеджмент Шахти в такій ситуації - візьмуть молодих з дубля, довикличуть когось з оренди чи будуть купляти нових гравців.
П.С. Не знаю, что у него выйдет, но, думаю хуже Селезнева - не будет.
П.С. Не знаю, что у него выйдет, но, думаю хуже Селезнева - не будет.
Цікавить тут саме те, що ж зробить менеджмент Шахти в такій ситуації - візьмуть молодих з дубля, довикличуть когось з оренди чи будуть купляти нових гравців.
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