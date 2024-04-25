Дубль Фодена. Ман Сити разгромил Брайтон и вышел на второе место в АПЛ

Вечером 25 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон» и «Манчестер Сити».

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Дубль в матче оформил Фил Фоден. Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой. Точку в матче поставил Хулиан Альварес.

Ман Сити разгромил Брайтон (4:0) и вышел на второе место в АПЛ (76 очков) после Арсенала (77 пункта). Горожане имеют игру в запасе. Ливерпуль идет третьим (74 балла).

АПЛ. 25 апреля, 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62

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