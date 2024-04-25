Дубль Фодена. Ман Сити разгромил Брайтон и вышел на второе место в АПЛ
Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой
Вечером 25 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон» и «Манчестер Сити».
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Дубль в матче оформил Фил Фоден. Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой. Точку в матче поставил Хулиан Альварес.
Ман Сити разгромил Брайтон (4:0) и вышел на второе место в АПЛ (76 очков) после Арсенала (77 пункта). Горожане имеют игру в запасе. Ливерпуль идет третьим (74 балла).
АПЛ. 25 апреля, 29-й тур
Брайтон – Манчестер Сити – 0:4
Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
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События матча
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