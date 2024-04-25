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Чемпионат Англии
Брайтон
25.04.2024 22:00 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
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Англия
25 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:12
468
0

Дубль Фодена. Ман Сити разгромил Брайтон и вышел на второе место в АПЛ

Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой

25 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:12
468
0
Дубль Фодена. Ман Сити разгромил Брайтон и вышел на второе место в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил Фил Фоден. Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой. Точку в матче поставил Хулиан Альварес.

Ман Сити разгромил Брайтон (4:0) и вышел на второе место в АПЛ (76 очков) после Арсенала (77 пункта). Горожане имеют игру в запасе. Ливерпуль идет третьим (74 балла).

АПЛ. 25 апреля, 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16
Полная таблица

Фотогалерея

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби Брайтон - Манчестер Сити Фил Фоден Кевин де Брюйне Хулиан Альварес видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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