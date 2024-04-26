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Чемпионат Англии
Брайтон
25.04.2024 22:00 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:12
187
1

Брайтон – Ман Сити – 0:4. Как Де Брюйне впервые забил головой. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

26 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:12
187
1
Брайтон – Ман Сити – 0:4. Как Де Брюйне впервые забил головой. Видео голов
УАФ. Кевин Де Брюйне

Вечером 25 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил Фил Фоден. Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой. Точку в матче поставил Хулиан Альварес.

Ман Сити разгромил Брайтон (4:0) и вышел на второе место в АПЛ (76 очков) после Арсенала (77 пункта). Горожане имеют игру в запасе. Ливерпуль идет третьим (74 балла).

АПЛ. 25 апреля, 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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