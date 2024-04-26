Брайтон – Ман Сити – 0:4. Как Де Брюйне впервые забил головой. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 25 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон» и «Манчестер Сити».
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Дубль в матче оформил Фил Фоден. Кевин Де Брюйне впервые в АПЛ забил гол головой. Точку в матче поставил Хулиан Альварес.
Ман Сити разгромил Брайтон (4:0) и вышел на второе место в АПЛ (76 очков) после Арсенала (77 пункта). Горожане имеют игру в запасе. Ливерпуль идет третьим (74 балла).
АПЛ. 25 апреля, 29-й тур
Брайтон – Манчестер Сити – 0:4
Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
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