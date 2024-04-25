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Брайтон
25.04.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
25 апреля 2024, 02:45 |
42
0

Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ

25 апреля 2024, 02:45 |
42
0
Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля на «Амексе» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Брайтон – Манчестер Сити

Брайтон

Команда по ходу прошлого сезона сменила Поттера на Де Дзерби. Точнее, Грэма переманили в Челси, и вынужденно сделали ставку на Роберто. Конечно, это был риск, ведь для итальянца это был дебют в английском футболе. И это не помешало поднять чаек на 6-е место. Это позволило Альбиону дебютировать в Лиге Европы, где они выигрывали группу, но провалились с Ромой, уступив в Италии 0:4. После такого можно было сосредоточиться на выступлении в АПЛ, но и там никак не получалось набрать форму, чередуя поражения и ничьи - с таким сложно претендовать на что-то весомое. Тем более что не получилось выиграть даже у глухого аутсайдера, Бернли - на поле кларетовых закончили 1:1.

Манчестер Сити

Клуб весь этот сезон, попутно беря первые в истории международные трофеи, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, в целом двигался в направлении амбициозной цели. Взять требл, что было сделано в прошлом цикле, уже уникальное достижение, но Гвардиола сразу же решил его повторить. И так получилось, что именно середина апреля выглядит решающим отрезком. Тут и Лига чемпионов, где снова сыграли с мадридским Реалом, только уже в четвертьфинале. Дома после 3:3 в Испании со сливочными, при всем преимуществе, забили только однажды, сравняв счет. Но все равно гости выиграли серию пенальти, выбив обладателя титула уже в четвертьфинале. Сразу после этого, в субботу, на Уэмбли провели полуфинал кубка Англии. Там тоже играли хуже с Челси, но тот растерял массу моментов, а Бернарду Силву в итоге улучил возможность забить гол. Параллельно получилось дождаться в АПЛ осечки обоих соперников - 14-го апреля проиграли и Ливерпуль, и Арсенал, пропустив на единоличное первое место обладателя титула.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне на финишной прямой Де Дзерби взял ничью с Гвардиолой. Но в октябре сильнее оказались Холланд и компания, которые выиграли 2:1.

Прогноз

GGBET ждет уверенной победы чемпиона при обилии голов. Но хозяева давно не в форме, а гости пережили спад. Ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,68).

GG.BET
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Брайтон Манчестер Сити Брайтон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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