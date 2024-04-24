Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брайтон
25.04.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2024, 11:11 |
70
0

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

24 апреля 2024, 11:11 |
70
0
Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон – Манчестер Сити

В четверг, 25 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»
Брайтон - Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Футбол | 24 апреля 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23 апреля 2024, 12:00 0
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико

19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24

Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»
Футбол | 24.04.2024, 10:10
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Теннис | 23.04.2024, 14:18
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Футбол | 23.04.2024, 19:32
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 2
Бокс
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
23.04.2024, 00:12 8
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем