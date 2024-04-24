25.04.2024 22:00 - : -
Англия24 апреля 2024, 11:11 |
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Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
24 апреля 2024, 11:11 |
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В четверг, 25 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Сити».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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