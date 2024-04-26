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26 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:46
47
1

ГВАРДИОЛА: «Брайтон никогда не сдается. Мы обыграли хорошую команду»

Испанец доволен победой над «Брайтоном»

26 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:46
47
1
ГВАРДИОЛА: «Брайтон никогда не сдается. Мы обыграли хорошую команду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от победы над «Брайтоном» (4:0) в рамках 29-го тура АПЛ. Испанский специалист также высказался о перспективах «Ливерпуля».

«Я отдаю должное команде, потому что знаю, какому сопернику мы противостояли. В этом сезоне «Брайтон» потерял многих игроков. И даже несмотря на это, они играют сильно и никогда не сдаются, они будут продолжать это делать.

Но это хороший результат для нас, очень хороший. Мы забили четыре гола, это главное. Игроки сделали это очень хорошо.

Осталось пять игр, мы знаем, что команды идут очень плотно. Мы должны выиграть каждый из этих матчей. С каждой игрой мы становимся все ближе к чемпионскому титулу.

Гол Де Брюйне? Это был отличный удар головой. Мы будем рады, если он захочет попробовать это снова».

Выбыл ли «Ливерпуль» из гонки? Это не так. То, что случилось с «Ливерпулем» – два поражения подряд – может случиться с «Арсеналом», это может случиться и с нами. Важно то, что мы все еще в гонке. Впереди еще много матчей», – сказал Гвардиола.

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Руслан Травкин Источник: BBC
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Обплювал всю бровку, скотыняка))
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