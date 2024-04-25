В четверг, 25 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Игра проходит в Брайтоне на стадионе «Амекс». После первого тайма «горожане» уверенно побеждают со счетом 3:0.

Открыл счет в матче звездный полузащитник гостей Кевин де Брюйне, забивший в нетипичном для себя стиле – головой. Этот гол стал для бельгийца первым в английском чемпионате, который он забил головой, для этого ему понадобилось 255 матчей.

В этом сезоне на счету Де Брюйне 19 матчей во всех турнирах за «Ман Сити». Кевин забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

ВИДЕО. Сыграл более 250 матчей. Де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ