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  4. ВИДЕО. Сыграл более 250 матчей. Де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ
Англия
25 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:45
287
2

ВИДЕО. Сыграл более 250 матчей. Де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ

Кевин забил в ворота «Брайтона»

25 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:45
287
2
ВИДЕО. Сыграл более 250 матчей. Де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

В четверг, 25 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Игра проходит в Брайтоне на стадионе «Амекс». После первого тайма «горожане» уверенно побеждают со счетом 3:0.

Открыл счет в матче звездный полузащитник гостей Кевин де Брюйне, забивший в нетипичном для себя стиле – головой. Этот гол стал для бельгийца первым в английском чемпионате, который он забил головой, для этого ему понадобилось 255 матчей.

В этом сезоне на счету Де Брюйне 19 матчей во всех турнирах за «Ман Сити». Кевин забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

ВИДЕО. Сыграл более 250 матчей. Де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Прическу как у Грилиша сделал, теперь голы головой пойдут один за одним
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Yura Юрий
еще и какой ....даже Клозе не факт что забил бы
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