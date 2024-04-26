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WTA
26 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:13
71
0

Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Мадриде

26 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:13
71
0
Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

26 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Костюк – Шериф. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сыграют против дуэта Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия).

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Людмила Киченок Алена Остапенко Лейла Фернандес Аранча Рус WTA Мадрид смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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