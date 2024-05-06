Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 18:53 | Обновлено 06 мая 2024, 18:54
2017
2

УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером

Тымчик наказан за грубую игру в матче с Днепром-1

06 мая 2024, 18:53 | Обновлено 06 мая 2024, 18:54
2017
2
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о дисквалификации на три матча защитника «Динамо» Александра Тымчика за грубый подкат в недавнем матче 26-го тура с «Днепром-1».

Игрока отстранили на три встречи, однако один матч наказания – условный. Тымчик уже пропустил матчи с «Вересом» и «Колосом», поэтому, очевидно, сможет сыграть с «Шахтером».

Уже в 28-м туре киевляне сыграют важнейший матч чемпионата Украины против «Шахтера». Игра пройдет 11 мая. Команда Марино Пушича опережает конкурента на 4 очка и оформит чемпионство в случае победы.

Тымчик в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола.

По теме:
Директор Днепра-1: Мы провалили второй круг. Была задача бороться с Динамо
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жарко и плохо? Жарко там, где наши на фронте стоят»
Челси провел переговоры с представителями Судакова
Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Тымчик Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 мая 2024, 11:30 9
Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У подопечных Юрия Максимова в случае победы еще сохранятся шансы на бронзовые награды

Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Футбол | 06 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо

Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов

Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Футбол | 05.05.2024, 21:13
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Футбол | 06.05.2024, 16:36
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Футбол | 05.05.2024, 22:52
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Як несподiвано (нi), що ахметiвськi курви все вирiшують в кабiнетах
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 5
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
05.05.2024, 08:51 10
Футбол
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем