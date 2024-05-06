УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Тымчик наказан за грубую игру в матче с Днепром-1
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о дисквалификации на три матча защитника «Динамо» Александра Тымчика за грубый подкат в недавнем матче 26-го тура с «Днепром-1».
Игрока отстранили на три встречи, однако один матч наказания – условный. Тымчик уже пропустил матчи с «Вересом» и «Колосом», поэтому, очевидно, сможет сыграть с «Шахтером».
Уже в 28-м туре киевляне сыграют важнейший матч чемпионата Украины против «Шахтера». Игра пройдет 11 мая. Команда Марино Пушича опережает конкурента на 4 очка и оформит чемпионство в случае победы.
Тымчик в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола.
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