УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о дисквалификации на три матча защитника «Динамо» Александра Тымчика за грубый подкат в недавнем матче 26-го тура с «Днепром-1».

Игрока отстранили на три встречи, однако один матч наказания – условный. Тымчик уже пропустил матчи с «Вересом» и «Колосом», поэтому, очевидно, сможет сыграть с «Шахтером».

Уже в 28-м туре киевляне сыграют важнейший матч чемпионата Украины против «Шахтера». Игра пройдет 11 мая. Команда Марино Пушича опережает конкурента на 4 очка и оформит чемпионство в случае победы.

Тымчик в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола.