ВИДЕО. Шахтер и Черноморец оригинально определили, кто будет начинать игру

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

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Команды встречаются на стадионе «Левый берег» под Киевом.

Команды оригинально определили, кто будет начинать игру. Это было сделано с использованием пасхальных яиц, которые судья Анастасия Романюк предоставила капитанам команд – Николаю Матвиенко и Илье Путре.