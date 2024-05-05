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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 19:49 | Обновлено 05 мая 2024, 20:06
319
0

ВИДЕО. Шахтер и Черноморец оригинально определили, кто будет начинать игру

Судья Анастасия Романюк предоставила капитанам команд пасхальные яйца

05 мая 2024, 19:49 | Обновлено 05 мая 2024, 20:06
319
0
ВИДЕО. Шахтер и Черноморец оригинально определили, кто будет начинать игру
ФК Шахтер

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе «Левый берег» под Киевом.

Команды оригинально определили, кто будет начинать игру. Это было сделано с использованием пасхальных яиц, которые судья Анастасия Романюк предоставила капитанам команд – Николаю Матвиенко и Илье Путре.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец Пасха Анастасия Романюк Илья Путря Николай Матвиенко видео
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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