ВИДЕО. Шахтер и Черноморец оригинально определили, кто будет начинать игру
Судья Анастасия Романюк предоставила капитанам команд пасхальные яйца
В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.
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Команды встречаются на стадионе «Левый берег» под Киевом.
Команды оригинально определили, кто будет начинать игру. Это было сделано с использованием пасхальных яиц, которые судья Анастасия Романюк предоставила капитанам команд – Николаю Матвиенко и Илье Путре.
🥚 Особливий розіграш м’яча особливого дня 😅 #Shakhtar #ШахтарЧорноморець #Великдень pic.twitter.com/YvST6coX2x— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 5, 2024
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