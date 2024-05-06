Лидер Милана согласился на переход в Баварию
Тео Эрнандес может сменить клуб летом
Один из лидеров «Милана», левый защитник Тео Эрнандес, дал свое согласие на переход в «Баварию». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Это открывает мадридскому «Реалу» путь к подписанию Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Мюнхенский клуб рассматривает Тео Эрнандеса именно как замену канадскому фланговому защитнику.
Ранее уже сообщалось о том, что «Милан» также готов рассмотреть предложения по трансферу Эрнандеса. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста сборной Франции оценивается в 60 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У подопечных Юрия Максимова в случае победы еще сохранятся шансы на бронзовые награды
Михаил отыграл 76 минут против «Вест Хэма»