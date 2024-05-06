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Германия
06 мая 2024, 16:41 |
2154
0

Лидер Милана согласился на переход в Баварию

Тео Эрнандес может сменить клуб летом

06 мая 2024, 16:41 |
2154
0
Лидер Милана согласился на переход в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Один из лидеров «Милана», левый защитник Тео Эрнандес, дал свое согласие на переход в «Баварию». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Это открывает мадридскому «Реалу» путь к подписанию Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Мюнхенский клуб рассматривает Тео Эрнандеса именно как замену канадскому фланговому защитнику.

Ранее уже сообщалось о том, что «Милан» также готов рассмотреть предложения по трансферу Эрнандеса. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста сборной Франции оценивается в 60 миллионов евро.

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Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис Милан Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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