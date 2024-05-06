Лидер Милана согласился на переход в Баварию

Один из лидеров «Милана», левый защитник Тео Эрнандес, дал свое согласие на переход в «Баварию». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Это открывает мадридскому «Реалу» путь к подписанию Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Мюнхенский клуб рассматривает Тео Эрнандеса именно как замену канадскому фланговому защитнику.

Ранее уже сообщалось о том, что «Милан» также готов рассмотреть предложения по трансферу Эрнандеса. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста сборной Франции оценивается в 60 миллионов евро.