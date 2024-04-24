Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан готов летом продать двух ключевых игроков
Италия
24 апреля 2024, 16:24 |
615
0

Милан готов летом продать двух ключевых игроков

Тео Эрнандес и Майкл Меньян могут покинуть Италию

24 апреля 2024, 16:24 |
615
0
Милан готов летом продать двух ключевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

После неудачного сезона 2023/2024 руководство «Милана» готово устроить кадровую революцию в клубе. Касаться она будет не только тренерского штаба, но и состава команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов во время летнего трансферного окна продать двух ключевых игроков команды – голкипера Майка Меньяна и левого защитника Тео Эрнандеса. Вырученные средства пойдут на усиление состава.

Для Меньяна нынешний сезон получается слабее предыдущих, поэтому руководство «Милана» готов рассмотреть предложения по нему. К Тео Эрнандесу проявляет интерес «Бавария».

По теме:
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Шахтер пытался приобрести 16-летнего защитника за 1-1.5 млн евро
Шахтер отпустит скандального игрока, который был оштрафован на 300 тыс грн
Тео Эрнандес Майк Меньян Милан трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Футбол | 24 апреля 2024, 07:31 2
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить

Тони Кроос считает, что Андреас Кристенсен придерживал его во время забитого мяча

Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Футбол | 24 апреля 2024, 15:12 1
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ

Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24.04.2024, 06:25
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23.04.2024, 22:36
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Футбол | 24.04.2024, 12:20
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 18
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем