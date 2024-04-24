Милан готов летом продать двух ключевых игроков

После неудачного сезона 2023/2024 руководство «Милана» готово устроить кадровую революцию в клубе. Касаться она будет не только тренерского штаба, но и состава команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов во время летнего трансферного окна продать двух ключевых игроков команды – голкипера Майка Меньяна и левого защитника Тео Эрнандеса. Вырученные средства пойдут на усиление состава.

Для Меньяна нынешний сезон получается слабее предыдущих, поэтому руководство «Милана» готов рассмотреть предложения по нему. К Тео Эрнандесу проявляет интерес «Бавария».