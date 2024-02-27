Германия27 февраля 2024, 14:04 |
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Бавария нашла замену Дэвису в Серии А
Тео Эрнандес может покинуть «Милан»
27 февраля 2024, 14:04 |
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Мюнхенская «Бавария» ближайшим летом, скорее всего, потеряет своего левого защитника Альфонсо Дэвиса, который близок к переходу в «Реал». Чемпионы Германии уже заняты поиском замены 23-летнему канадцу.
По информации немецких СМИ, приоритетным вариантом на замену Дэвису «Бавария» считает Тео Эрнандеса из «Милана». Стоимость 26-летнего француза оценивается в 55 миллионов евро.
Напомним, в 2019 – 2023 годах за «Баварию» выступал родной брат Тео Эрнандеса, Лукас, которого летом прошлого года продали в «ПСЖ».
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