Бавария нашла замену Дэвису в Серии А

Мюнхенская «Бавария» ближайшим летом, скорее всего, потеряет своего левого защитника Альфонсо Дэвиса, который близок к переходу в «Реал». Чемпионы Германии уже заняты поиском замены 23-летнему канадцу.

По информации немецких СМИ, приоритетным вариантом на замену Дэвису «Бавария» считает Тео Эрнандеса из «Милана». Стоимость 26-летнего француза оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, в 2019 – 2023 годах за «Баварию» выступал родной брат Тео Эрнандеса, Лукас, которого летом прошлого года продали в «ПСЖ».