У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой

23-летний фулбек «Баварии» Альфонсо Дэвис может в ближайшее время перейти в мадридский «Реал».

По информации The Athletic, канадский футболист уже достиг устной договоренности с «королевским клубом». Сообщается, что руководство «Реала» рассматривает два варианта развития события с переходом игрока – это трансфер следующим летом, или переход Дэвиса свободным агентом в 2025 году, когда у защитника завершится контракт с «Баварией».

Несмотря на то, что к игроку также проявляют интерес «Барселона» и клубы АПЛ, для Дэвиса всегда было приоритетом играть в Мадриде.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским «Реалом».