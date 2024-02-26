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Испания
26 февраля 2024, 12:44 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:57
1764
0

У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой

Альфонсо Дэвис перейдет в «королевский клуб»

26 февраля 2024, 12:44 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:57
1764
0
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

23-летний фулбек «Баварии» Альфонсо Дэвис может в ближайшее время перейти в мадридский «Реал».

По информации The Athletic, канадский футболист уже достиг устной договоренности с «королевским клубом». Сообщается, что руководство «Реала» рассматривает два варианта развития события с переходом игрока – это трансфер следующим летом, или переход Дэвиса свободным агентом в 2025 году, когда у защитника завершится контракт с «Баварией».

Несмотря на то, что к игроку также проявляют интерес «Барселона» и клубы АПЛ, для Дэвиса всегда было приоритетом играть в Мадриде.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским «Реалом».

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Альфонсо Дэвис Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Athletic
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